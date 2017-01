Sección > Sociedad



El Ayuntamiento de Yaiza y la Policía Nacional acuerdan la atención al público los días lunes 6 y miércoles de 8 de febrero en la Oficina Municipal situada en la Estación de Guaguas



Dos nuevas jornadas para expedir el DNI en Playa Blanca

Crónicas · 25 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El Equipo Móvil del DNI de la Comisaría de Arrecife estará los días lunes 6 y miércoles 8 de febrero en Playa Blanca para gestionar la expedición del documento a vecinos del municipio de Yaiza en virtud al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la Policía Nacional para facilitar el trámite a los ciudadanos siempre que reúnan los requisitos exigidos para tal fin y soliciten cita previa llamando al 928-836220. La visita se repetirá el viernes 10 de febrero sólo a efectos de entregar el documento. Desde el Ayuntamiento de Yaiza informan en un comunicado de prensa de que la atención será en horario de mañana en la Oficina Municipal situada en la Estación de Guaguas de Playa Blanca, preferentemente a vecinos mayores y personas con movilidad reducida. Se otorgarán 30 citas por día, recordando a los interesados que es imprescindible asistir nuevamente el 10 de febrero para la toma de huellas y la retirada del documento, no pudiendo hacerse ésta en la Comisaría de Arrecife. La Comisaría informa además que las jornadas están destinadas en mayor medida a documentación de primera inscripción, que conlleva un mayor tiempo de expedición con el traslado obligatorio de uno de los padres en el caso de menores de edad. No podrán expedirse en el Equipo Móvil aquellos documentos en los cuales deba realizarse un cambio de filiación (error en el nombre o cambio del mismo). Los ciudadanos en este caso deberán desplazarse a la Comisaría de Arrecife. Requisitos La documentación a aportar según el motivo de expedición, en el caso de DNI de primera inscripción es: partida literal de nacimiento con caducidad máxima de 6 meses y diligenciada sólo para efecto de la obtención del DNI, certificado de empadronamiento con caducidad máxima de 3 meses, una foto reciente formato DNI o NIE del padre o madre que deberá acompañar obligatoriamente al menor si fuese el caso y abono de la tasa de 10,60 euros en efectivo con importe exacto. En el caso de renovación, pérdida o sustracción o deterioro: DNI anterior, dos fotos recientes formato DNI, certificado de empadronamiento con caducidad máxima de 3 meses en el caso de cambio de domicilio reciente y abono de tasa de 10,60 euros en efectivo con importe exacto. La Policía recuerda que el documento tramitado en Playa Blanca no podrá retirarse con posterioridad en Arrecife. Versión imprimir



