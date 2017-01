Sección > Canarias



Ricardo Redondas advierte de que "enfermedades transmisibles, como el VIH y la tuberculosis, difícilmente serán controladas sin una gestión comprometida de los recursos públicos"



Dimite el director de Salud Pública por "no sentirse vinculado" con el proyecto del nuevo consejero de Sanidad

Crónicas / Agencias · 27 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Ricardo Redondas, ha presentado este jueves su dimisión por no sentirse vinculado con el proyecto del nuevo consejero de Sanidad, José Manuel Baltar. Ricardo Redondas, en una carta que ha remitido al consejero de Sanidad, señala que, después de que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, cesara a los cuatro consejeros del PSOE, partido al que él pertenece, ha permanecido en el puesto por "lealtad institucional" y porque así se lo pidió Baltar. No obstante, tal y como recogen algunas agencias como Efe, indica que ya ha pasado tiempo suficiente como para designar a otra persona que se haga cargo de la Dirección General de Salud Pública, que, a su juicio, tan importantes retos tiene que asumir. "Todo proyecto tiene su fin y, como pude comentarle personalmente, no me siento vinculado a este nuevo proyecto que usted inicia", asegura el director general. "Enfermedades transmisibles, como el VIH y la tuberculosis, difícilmente serán controladas sin una gestión comprometida de los recursos públicos", alerta Redondas. Asimismo, dice que desea que su renuncia sea aceptada lo antes posible, y por el bien de la Dirección General, una nueva dirección sea designada. Ricardo Redondas es médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio Canario de Salud desde el año 1999 y desde agosto de 2015 ha sido director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Versión imprimir



