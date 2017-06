Sección > Sucesos



La Guardia Civil le ha detenido por tres delitos de estafa y dos requisitorias judiciales. La alta demanda de alquiler en Lanzarote ya provocó en abril de 2016 una detención similar relacionada con el alquiler vacacional



Detenido en Puerto del Carmen por alquilar viviendas por internet que no eran suyas

Alquilaba las viviendas un fin de semana y después las ofertaba por precios por debajo del mercado. Era buscado también por la Policía Nacional y por los Juzgados de Instrucción nº 8 y de lo Penal nº 6, ambos de Las Palmas (Orden de Búsqueda, Detención y Personación) Crónicas · 21 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Tías, en Lanzarote, han detenido el pasado día 15 de junio a una persona de iniciales K.J.V.O., de 21 años de edad y nacionalidad española, que cuenta con numerosos antecedentes policiales por estafa, como presunto autor de tres delitos de estafa y por dos requisitorias judiciales. Estafas La Guardia Civil explica este miércoles a través de un comunicado de prensa que previamente inició una investigación a raíz de tres denuncias, presentadas todas el día 13 de junio de 2017 por estafas inmobiliarias consistentes en el alquiler fraudulento de viviendas en Puerto del Carmen a precios asequibles o inferiores a la media del mercado. Los afectados habían pagado entre 1.200 y 1.600 euros en concepto de fianza y meses por adelantado pero, una vez que ocupaban la vivienda, explica el Instituto Armado en su comunicado, descubrían que la persona que se las había alquilado (por portales como booking) no era el propietario de las mismas. Éste –el detenido- las había alquilado previamente a su vez por un sólo fin de semana y de ese modo conseguía las llaves y el acceso a las mismas, engañando a sus víctimas. En este caso, el supuesto autor contestó a una solicitud que una de las víctimas había publicado en la web Milanuncios; las otras víctimas eran conocidos de la primera que se interesaron por si había otras propiedades en arrendamiento. Fue localizado por componentes del área de investigación después de una intensa búsqueda tras recibir una colaboración de que se encontraba en un local de Playa Honda. Detención Una vez detenido, se comprobó que existen otras denuncias similares contra él presentadas en la Comisaría de la Policía Nacional de Arrecife; asimismo también está reclamado por dos juzgados diferentes de Las Palmas. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número dos en funciones de Guardia de Arrecife. Desde el Instituto Armado explican que la alta demanda de vivienda de alquiler en la isla de Lanzarote, especialmente en la zona de Puerto del Carmen, ha provocado un considerable incremento de los precios y consecuentemente una gran dificultad para encontrar vivienda en régimen de larga duración. "Todo ello facilitaba que el autor de los hechos consiguiese engañar a sus víctimas al ofrecerles precios anormalmente asequibles para esta zona y tipo de vivienda", precisa la Benemérita. De hecho, no es la primera detención que se practica en esta misma isla en relación a la modalidad del alquiler vacacional. En abril de 2016 la propia Guardia Civil ya detuvo a una persona por supuesta estafa en alquiler de villas turísticas a través de Internet. El año pasado, en esa actuación, fue en concreto el Equipo Territorial de la Policía Judicial de Costa Teguise el que procedía, en el marco de la Operación Maxim, al esclarecimiento de un delito de estafa cometido en la isla de Lanzarote, consistente en la publicación, en una página web de alquiler de viviendas para uso turístico, de un anuncio sobre el arrendamiento de una villa en la isla de Lanzarote para su uso vacacional, pero sin el conocimiento de su legítima propietaria, y solicitando previamente el autor de los hechos una cantidad económica a posibles víctimas. Consejos para evitar estafas Compre siempre a través de sitios contrastados y con acreditada reputación. Desconfíe de vendedores que ofrecen súper ofertas. Busque en la red referencias sobre los vendedores y los anuncios antes de realizar la compra. Sea precavido en las compras a usuarios que dicen residir en el extranjero y procure el pago contra reembolso o por adelantado. Los sistemas de envío de dinero aportan al vendedor un alto grado de anonimato. Cualquier empresa medianamente seria no manda correos con dominios de Gmail, Hotmail o Yahoo. Tienen su dominio propio. No crea en las herencias, loterías o inversiones millonarias que, casualmente, le han correspondido, ni en los negocios piramidales Versión imprimir



