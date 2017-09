Sección > Lanzarote



La portavoz municipal de Cs lamenta “el despojo de competencias del pleno y su derecho a decidir como representantes de los votantes”. “La falta de transparencia, consenso, diálogo y colaboración es inherente al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife”, advierte



Delia Hernández asegura que Ciudadanos no participará en una moción de censura en Arrecife liderada por CC

Reconoce que Ciudadanos sí respaldó sin embargo una censura junto a CC y PP para derrocar al anterior alcalde del PSOE en el Ayuntamiento de Granadilla, pero aclara que los estatutos del partido impiden esta legislatura apoyar censuras siempre y cuando las respalden candidatos nacionalistas a la Alcaldía Crónicas · 6 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Hernández advierte de que "sí sería viable", sin embargo, la opción de un Gobierno alternativo encabezado por el PP, que contara con los dos concejales de Ciudadanos en Arrecife y que también tuviera respaldo de los concejales de CC La portavoz de Ciudadanos (C,s) en el Ayuntamiento de Arrecife, Delia Hernández, asegura que su formación política no participará en una moción de censura liderada por Coalición Canaria (CC) en la Corporación capitalina en la que el candidato a la Alcaldía fuera de un partido nacionalista. La concejal de la formación naranja ha reconocido en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que Ciudadanos sí respaldó sin embargo una censura junto a CC y PP para derrocar al anterior alcalde del PSOE en el Ayuntamiento de Granadilla. "Eso es cierto, pero nosotros participaríamos en una moción de censura siempre y cuando ésta no esté encabezada por el partido nacionalista de Coalición Canaria", ha expresado Hernández en el programa ’A buena hora’. "Eso lo hemos dicho por activa y por pasiva muchas veces. No es nuevo", ha aseverado. "Al menos en esta legislatura esas son las cláusulas de nuestros estatutos: si es un partido nacionalista, no participaríamos en una moción de censura", ha reiterado la portavoz de Ciudadanos. "Si es Coalición Canaria la que lleva a cabo la moción de censura", ha abundado Delia Hernández, "Ciudadanos no entraría por tratarse de un partido nacionalista". En ese caso, Hernández ha reconocido que "sí sería viable", sin embargo, la opción de un Gobierno alternativo encabezado por el PP, que contara con los dos concejales de Ciudadanos en Arrecife y que también tuviera respaldo de los concejales de CC, siempre y cuando los nacionalistas no encabezaran dicha censura. "Si es viable, sí se aceptaría, pero siempre con un informe que nos diera el visto bueno", ha explicado. La edil de Ciudadanos ha precisado su anuncio señalando que "nosotros sí firmaríamos una moción de censura en la que quien lleve la iniciativa fuera el PP o cualquier otro partido que no fuera nacionalista", ha advertido. "No participaríamos si es alguien de CC quien se postula como candidato a la Alcaldía", ha aclarado. Respecto a la reciente ruptura del Gobierno del Cabildo tras la salida del PSOE y sus posibles afecciones sobre Arrecife y San Bartolomé, Hernández ha dicho que "si en tantos años las cosas no cambian en Arrecife, desconozco si se va a hacer algo por que ahora se haya roto el pacto del Cabildo. En su día", ha apuntado, "el PSOE tardó muchos meses en entrar en el Gobierno del Cabildo, pero en el Ayuntamiento de Arrecife no se movió ni un dedo". "Despojo de competencias del pleno y su derecho a decidir como representantes de los votantes” Por otro lado, la portavoz municipal de Cs lamenta “el despojo de competencias del pleno y su derecho a decidir como representantes de los votantes”. “La falta de transparencia, consenso, diálogo y colaboración es inherente al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife”, advierte Delia Hernández en un comunicado de prensa remitido por Ciudadanos a este diario. La edil de Ciudadanos afirma que “el último pleno ha estado vacío de contenido por parte del Gobierno municipal”, hecho que “últimamente se está convirtiendo en costumbre”. En este sentido, Hernández ha reprochado que “el grupo de gobierno no lleva absolutamente nada a los plenos”, a pesar de “todo lo que hay que hacer para mejorar Arrecife”, por lo que “si no fuera por el trabajo de la oposición no existiría debate sobre temas que buscan avanzar en la ciudad”. Al respecto, la concejal de Cs se ha mostrado crítica con “el despojo de competencias del pleno para pasar a manos de la señora alcaldesa, Eva de Anta”, respecto a “la aprobación de convenios y encomiendas sin que sea necesaria la participación y reconocimiento por parte de la oposición”, por lo que “la potestad para decidir la tendría únicamente la alcaldesa”. Y ha añadido que “esto demuestra la poca democracia que se practica en el consistorio y el poco respeto hacia el resto de representantes de los arrecifeños que fueron votados en las urnas”, ya que “se le anula el derecho a decidir”, fomentando así “la opacidad en el sistema”, por lo que “no se entiende para qué existen los plenos si, al final, decide la señora de Anta”. Por otro lado, Hernández ha lamentado “la inexistencia de entendimiento por parte del plenario para comprender la realidad del pueblo venezolano” para llevar a cabo “una declaración institucional conjunta”, ya que “mientras unos comprenden que lo que allí sucede es una dictadura en toda regla, otros defienden la Asamblea Constituyente promoviendo su legalización”. Para concluir, la portavoz de Cs ha recalcado que “a día de hoy sigue sin mejorar la gestión del Gobierno municipal”, que continúa sin “ser capaz de transformar una ciudad en continuo abandono en una moderna como capital turística de Lanzarote”. Versión imprimir



