Si necesita algún tipo de información utilice el 012 y no el 112, número al que debe recurrir solo en caso de emergencia



Declarada en toda Canarias la situación de prealerta por vientos, calor y fenómenos costeros

Se esperan temperaturas de 30 a 36 grados centígrados en las horas centrales de la jornada, los valores más altos se registrarán en el interior de las Islas, en las medianías y en las zonas altas Crónicas · 18 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más El viento se estima será de moderado a fuerte, de 30 a 50 kilómetros por hora en el mar, con rachas de 60 a 90 kilómetros por hora El Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote comunica que la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por vientos, temperaturas máximas y fenómenos costeros en toda la Comunidad Autónoma de Canarias hasta nuevo aviso. La prealerta por calor, explica este viernes en nota de prensa el Consorcio, comenzó este jueves, 17 de agosto, y se esperan temperaturas de 30 a 36 grados centígrados en las horas centrales de la jornada. Los valores más altos se registrarán en el interior de las Islas, en las medianías y en las zonas altas. En el caso de la prealerta por vientos se inició hoy 18 de agosto a las 12.00 horas y la Dirección General observa que el viento es del norte y nordeste moderado a fuerte, de 30 a 50 kilómetros por hora en el mar, en la costa, en las medianías y en las zonas altas. Rachas de viento de 60 a 90 kilómetros por hora, las más intensas afectarán a los municipios del sureste y del noroeste de las Islas de mayor relieve. Por último, la prealerta de fenómenos costeros se activará está noche a las 00.00 horas del sábado 19 de agosto. Las previsiones apuntan que en el mar y en parte de las costas del este, sureste y noroeste, el viento alisio tendrá fuerza 5 a 6, con áreas de fuerza 7 en altamar entre las Islas. Con olas de 2 a 3,5 metros. El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote informa cómo prevenir esta situación de fenómeno meteorológicos adverso en caso temperaturas máximas:

Protéjase del sol y el calor. Se recomienda permanezca en los lugares protegidos del sol el mayor tiempo posible y en las estancias más frescas de la casa. Durante las horas de sol, baje las persianas de ventanas donde toca. Abra las ventanas de la casa durante la noche para refrescarla. Es conveniente recurrir a algún tipo de climatización (ventiladores, aire acondicionado) para refrescar el ambiente. Tenga en cuenta que al entrar o salir de los lugares se producen cambios bruscos de temperatura que puedan afectarle. En la calle, evite el sol directo. Lleve una gorra o un sombreo, utilice ropa ligera, de colores claros y que no sea ajustada. Procure caminar por la sombra, estar bajo una sombrilla en la playa y descansar en lugares frescos en la calle o en espacios cerrados que estén climatizados. Lleve siempre agua y beba a menudo. Nunca deje a niños o a personas mayores en el interior de un vehículo cerrado. Evite salir y hacer ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día que es cuando hace más calor. Reduzca la actividad física en las horas de más calor. Tome comidas ligeras y regulares, bebidas y alimentos ricos en agua y sales minerales, como las frutas y hortalizas, que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor. No tome bebidas alcohólicas. Evite las comidas muy calientes y que aporten muchas calorías. Ayude a los demás. Si conoce gente mayor o enferma que viva sola vaya a visitarlos una vez al día. Si toma medicación, consulte con su médico si ésta puede influir en la termorregulación o si se ha de ajustar o cambiar. Asimismo, el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote informa cómo prevenir en caso de vientos: Cierre puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales. Retire de balcones y azoteas las macetas y todos los objetos que puedan caer a la calle. Revise las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros. Evite salir de excursión o de acampada hasta que no se restablezca la normalidad. Procure aplazar los desplazamientos por carretera y en caso de hacerlos extreme las precauciones. Se recomienda el uso de transporte público. Las motos y los vehículos de grandes dimensiones que ofrecen una gran superficie de contacto con el viento (camiones, furgonetas, vehículos con remolque o roulottes) corren el peligro de volcar ante vientos transversales. Evite caminar por jardines o zonas arboladas. Aléjese de muros, casas viejas, andamios, letreros luminosos, vallas publicitarias y demás estructuras que puedan ser derribadas por el viento. Los postes de luz y torres de tensión son peligrosos. Aléjese y en caso de riesgo avise al 1-1-2. En caso de riesgo por grúas de construcción, avise inmediatamente al 1-1-2. Procure alejarse de la costa (playas, paseos marítimos, espigones de muelles, etc.) para evitar ser golpeado o arrastrado por la acción de las olas. Circule despacio y con precaución ante la posible presencia de obstáculos en la vía o golpes de viento que le hagan perder el control de su vehículo, especialmente en los adelantamientos. Evite el llamar por teléfono, a fin de evitar que se colapsen las líneas. También indica recomendaciones para prevenir la situación de fenómenos costeros: Proteja su vivienda ante la posible invasión del agua del mar. No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas. Evite la pesca en zonas de riesgo. No circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa. Nunca se bañe en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales. Evite bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento. Evite realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampe en la playa cuando haya alerta por temporal de mar. Si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no permanezca cerca del mar, ni se acerque aunque se calme de repente. Si dispone de embarcación procure asegurar su amarre en un lugar resguardado. Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértelas del peligro. Si cae al agua apártese de donde rompen las olas, pida auxilio y espere a que le rescaten. Si intenta salir y es arrastrado por el oleaje, procure calmarse; no nade contracorriente y déjese llevar. Por lo general, las corrientes costeras pierden intensidad en otros tramos y es entonces cuando debe nadar. Si está en tierra y ve que alguien ha caído al agua tírele un cabo con un flotador, o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse. Avise inmediatamente al 1-1-2 ó 080. En los tres casos de fenómeno meteorológico adverso si necesita algún tipo de información utilice el 012 y no el 112, número al que debe recurrir solo en caso de emergencia. Versión imprimir



