El vicesecretario general de CC, que no descarta ser candidato a la Alcaldía de Arrecife, no cree que la posible incorporación del PP se produzca antes de finales de agosto



David de la Hoz garantiza que si el PP se incorpora al Gobierno de Canarias habrá un lanzaroteño sentado al frente de una de las consejerías de su partido

Este viernes por la mañana seis representantes de CC y seis del PP han iniciado las negociaciones para la posible entrada de los populares en el Ejecutivo de Fernando Clavijo Crónicas · 17 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El vicesecretario general de Coalición Canaria (CC) y parlamentario regional del Grupo Nacionalista Canario por Lanzarote, David de la Hoz, garantiza que pase lo que pase en las negociaciones iniciadas este viernes entre su formación política y el Partido Popular (PP) para tratar de conformar una nueva mayoría en el Gobierno de Canarias, un lanzaroteño o lanzaroteña seguirá ostentando una de las consejerías del Ejecutivo de Fernando Clavijo. El responsable orgánico de la formación nacionalista, que ha estado presente en el primer contacto con los populares, es consciente de que una de las pretensiones del equipo que lidera Asier Antona es hacerse con la Consejería de Turismo que dirige su compañera María Teresa Lorenzo. Según ha podido saber este diario, es muy probable que finalmente se ceda este área, dejando a la lanzaroteña María Teresa Lorenzo al frente de otros departamentos, entre los que podría estar Cultura y Deportes. Ocurra lo que ocurra al final de las negociaciones, De la Hoz ha querido dejar claro durante su intervención en el programa "A buena hora" de Crónicas Radio-COPE Lanzarote que en el futuro Consejo de Gobierno que salga después del verano estará sentado un representante de CC en la Isla al frente de uno de los departamentos, sin especificar cual. "Seguro. Nosotros no tenemos ninguna línea roja en estos momentos. Primero lo que hay es un interés general por Canarias y, segundo, CC es una organización en la que velamos por el equilibrio exquisito territorial, algo que es nuestra gran fortaleza", ha manifestado el parlamentario lanzaroteño en la emisora local. El que hasta el pasado 22 de abril era el secretario general de CC en Lanzarote y actual vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento de Canarias ha vaticinado así que una de las condiciones que impondrán los nacionalistas en sus negociaciones con el PP será mantener un equilibrio entre las siete islas y los cargos públicos en el Consejo de Gobierno de Canarias, por lo menos en lo que respecta a su formación. "Vamos a ver si el PP pretende y asume o no responsabilidades de gobierno. Ellos son muy críticos con el empleo y con las personas más necesitadas y otras cuestiones. Vamos a ver qué les interesa, si unas consejerías de brillar o unas consejerías de trabajar, veremos qué proponen", ha esbozado respecto a la primera reunión de este 16 de junio. "Nos vemos a las diez este viernes, con seis personas de CC y otras seis del PP para iniciar las negociaciones para ver si el PP se incorpora al Gobierno de Canarias. En el PP han ido cambiando en función de sus intereses, pero también han tenido un proceso orgánico, lo que también marca los discursos. No parece lógico, sin embargo, que si uno quiere incorporarse a un Gobierno ande lanzando amenazas", ha advertido De la Hoz. En cualquier caso, el diputado lanzaroteño ha explicado que no cree, en caso de darse un acuerdo con el PP, que éste pueda materializarse al menos "hasta finales de agosto". "Ahora tenemos plenos hasta el mes de julio y no parece a priori que se puedan incorporar inmediatamente. Hablaremos de programa y de qué idea de Canarias tienen ellos y nosotros", ha expresado. Respaldo a Orlando Umpiérrez y al Comité Local de Arrecife Por otro lado, igual que ha dicho el nuevo secretario general del Comité Local de Coalición Canaria en Arrecife, Orlando Umpiérrez, De la Hoz garantiza que los nacionalistas de la capital de Lanzarote van a trabajar duro para que dentro de dos años su partido afronte las elecciones locales de 2019 en las mejores circunstancias posibles. En este sentido, De la Hoz no ha descartado, como ya adelantó en algunos medios locales, que podría presentarse como candidato de CC a la Alcaldía de Arrecife en los próximos comicios locales previstos para 2019. "No se descarta absolutamente nadie. Hace unos días ya comenté que ni soy el candidato ni lo dejo de ser. Aún quedan dos años y afortunadamente tenemos compañeros y compañeras capacitados para el reto de ser candidatos en las listas de Arrecife", ha espetado el dirigente nacionalista. "Lo iremos viendo con encuestas en la mano y con consenso, y viendo las pretensiones y las ganas de los compañeros, pero ahora toca centrarse en reactivar al Comité Local de Arrecife y en arropar a los compañeros que están gobernando en Arrecife", ha añadido. Por su parte, Orlando Umpiérrez ha explicado este viernes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que es consciente de que Arrecife no es un municipio fácil y que uno de los problemas a resolver es la relación actual entre CC y PSOE, con asuntos pendientes aún de consensuar, como la polémica de la Avenida Marítima de Arrecife. El que se ha convertido este jueves en nuevo secretario general de CC en Arrecife ha señalado que presentó su candidatura con tiempo suficiente para que salieran otros proyectos y se generara debate, pero ha indicado que finalmente su propuesta fue la única. Este jueves por la noche fue elegido con un solo voto en contra de la Asamblea Local de CC en Arrecife.



