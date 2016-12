Sección > Lanzarote



El máximo responsable de CC en Lanzarote garantiza que los representantes nacionalistas de la Isla tendrán una buena representación en el Gobierno en minoría de Clavijo y en la nueva dirección del partido tras el Congreso nacional del 26 de marzo



David de la Hoz adelanta que no optará a la reelección como secretario general de CC en Lanzarote

Asegura que mantiene contactos con la secretaria general del PSOE en Lanzarote, Dolores Corujo, para garantizar que la actual inestabilidad del Gobierno canario no se traslade a las instituciones lanzaroteñas donde continúa en pie el pacto entre CC y PSOE Crónicas · 28 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El secretario general de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote, David de la Hoz, ha adelantado este miércoles en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que no optará a la reelección en su actual cargo como máximo responsable de la organización nacionalista en la Isla. "En principio yo les he transmitido a mis compañeros desde hace tiempo que los períodos hay que cumplirlos y agotarlos, y que es sano que haya renovación en los órganos, y continuidad en el trabajo realizado, que no viene de este mandato, sino que ya venía de la mano de Jesús Machín, un proceso de renovación, cambio y apertura de la organización, pero en principio no está en mi agenda presentarme como secretario general", ha explicado De la Hoz en el programa ’ A buena hora’. El máximo responsable de CC en la Isla ha matizado en su discurso que "las cosas hay que hablarlas" y ha destacado que, en cualquier caso, "una vez fijada la fecha del Congreso insular en Lanzarote [el próximo 1 de abril], esta tendrá que ser ratificada por el Consejo Político insular, que posiblemente celebremos el próximo 15 de enero". Será a partir de esa fecha y de esa confirmación cuando "se abra el proceso para que compañeros y compañeras que quieran aspirar a ser secretario o secretaria general del partido en Lanzarote presenten también su candidatura y busquen los apoyos necesarios". Además, De la Hoz ha asegurado que mantiene frecuentes contactos con la secretaria general del PSOE en Lanzarote, Dolores Corujo, para garantizar que la actual inestabilidad del Gobierno canario no se traslade a las instituciones lanzaroteñas donde continúa en pie el pacto entre CC y PSOE. Presencia de CC Lanzarote en el Gobierno en minoría y en la organización nacional Por otro lado, el secretario general de CC en Lanzarote ha garantizado que los representantes nacionalistas de la Isla tendrán una gran representación en el Gobierno en minoría de Fernando Clavijo, del que han sido expulsados los cuatro consejeros del PSOE yse ha dado por roto el pacto de gobierno en el Ejecutivo regional, y también en la nueva dirección del partido tras el Congreso nacional del 26 de marzo. "Claudina Morales estuvo al frente ya de la Secretaría General", ha recordado De la Hoz acerca de la dirigente nacionalista de Fuerteventura. "Yo creo que las islas menores tienen que estar bien representadas, ya que este proyecto busca el equilibrio territorial y nace para que todos nos sentamos partícipes de una Canarias única, donde tendrá mucho que ver la reforma electoral que pretenden algunos para Canarias", ha aseverado. A su juicio, tal reforma supondría "romper la convivencia que ha habido en esta tierra desde 1983". "Algunos creen que este sistema electoral lo creó Coalición Canaria, cuando en realidad CC nació diez años después, ya en 1993", ha apuntado. Para De la Hoz, en realidad "son varias formaciones, sobre todo las que están muy bien posicionadas en Gran Canaria, la que pretenden romper ese equilibrio exquisito", ha manifestado en clara referencia a partidos como Nueva Canarias. "Pretenden ni más ni menos reducir el número de diputados de las islas menores en favor de las islas más pobladas, cuando en realidad nuestra organización considera que las islas mal llamadas periféricas deben tener una representación importante en esos órganos". Sobre el futuro de la organización, David de la Hoz ha dejado claro que "ya hay quinielas y algunos nombres sobre la mesa, pero Lanzarote va a estar bien representada, seguro". El Congreso insular de CC, para el próximo 1 de abril CC ha convocado ya su Congreso insular en Lanzarote para el próximo 1 de abril, entre otras cosas, para poder dar respuesta a la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, recientemente conocida y que ha venido a anular el anterior Congreso insular que proclamó a David de la Hoz como secretario general de CC en la Isla, obligando además a la organización a celebrar un nuevo Congreso en su ámbito insular. Los nacionalistas, según ha alegado el propio De la Hoz, tomaron la decisión para dar cumplimiento a la sentencia que anula el anterior Congreso y para evitar que se abran más debates. En este sentido, el secretario general de CC en Lanzarote, David de la Hoz, ha manifestado que, sin embargo, los nacionalistas de Lanzarote han aprobado también en su Ejecutiva de este mismo martes presentar recurso porque siguen sin estar de acuerdo con el fallo judicial. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :