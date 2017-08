Sección > Lanzarote



El secretario de los Jóvenes Nacionalistas en el ámbito nacional canario, David Toledo, contesta a las críticas de Loli Corujo contra Echedey Eugenio asegurando que el máximo responsable de las Juventudes Socialistas en Lanzarote, Omar López, ha dimitido por las presiones e injerencias del propio PSOE



David Toledo reclama a CC que apueste por explorar otros posibles pactos en Lanzarote

"No entendemos cómo los trabajadores pueden poner en jaque a un sector tan primordial para la economía en Lanzarote como los Centros Turísticos", sostiene Crónicas · 25 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más David Toledo Niz, el lanzaroteño que ostenta desde el pasado mes de mayo el cargo de secretario de los Jóvenes Nacionalistas en el ámbito nacional canario, ha reclamado este jueves a la secretaria general de la organización política a la que pertenece, Coalición Canaria (CC), Migdalia Machín, que apueste por explorar otros posibles pactos en el caso del Cabildo de Lanzarote. Toledo ha contestado así, en declaraciones a Crónicas Radio-Cope Lanzarote, a las críticas de la secretaria general del PSOE en la Isla, Loli Corujo, contra el consejero de Turismo, Echedey Eugenio, por la actual huelga en los Centros Turísticos. "Con el PSOE no hay nada nuevo. Ya sabemos a lo que juega el PSOE, que siempre está en clave interna y teniendo disputas internas que afectan a los pactos. Yo, de verdad, no sé cómo se tiene tanta paciencia. Quizás soy muy joven, pero sí que le pediría al presidente [del Cabildo, Pedro San Ginés] o a nuestra secretaria general [Migdalia Machín], que valorasen otras posibles opciones de pacto", ha afirmado Toledo Niz en su intervención en el programa ’A buena hora’. En versión del secretario general de los Jóvenes Nacionalistas en Canarias, dichas posibles opciones de un pacto alternativo podrían pasar "por una alianza con partidos nacionalistas. No se puede estar todo el día jugando al perro y al gato", ha dicho. "Si estás gobernando, estás gobernando, pero si quieres estar en la oposición, estás en la oposición", ha añadido. David Toledo ha reclamado a los socialistas "que dejen de gobernar para su parte orgánica y lo hagan de una vez para los ciudadanos". "Debe reinar la responsabilidad ante todo", ha agregado el máximo responsable de los Jóvenes Nacionalistas. En este sentido, Toledo ha criticado lo ocurrido en julio pasado con el ya ex secretario general de Juventudes Socialistas de Canarias, el también lanzaroteño Omar López, que para muchos ha dimitido al no conseguir ‘colocar’ a uno de los suyos en la Federal del PSOE. Toledo ha achacado a diversas presiones e injerencias del propio PSOE la marcha de López. Respecto a la huelga de los Centros Turísticos en Lanzarote, el secretario de los Jóvenes Nacionalistas en Canarias ha planteado que "es una huelga gravísima que vivimos con muchísima incredulidad. No entendemos cómo los trabajadores pueden poner en jaque a un sector tan primordial para la economía en Lanzarote como los Centros Turísticos". A su juicio, "las formas de los trabajadores han fallado. Suponen una falta de respeto para el consejero, para los trabajadores que sí están yendo a trabajar y, sobre todo, una falta de respeto para toda Lanzarote. Al final", ha dicho, "los trabajadores están en huelga contra todo el interés general de la mayoría". Versión imprimir



