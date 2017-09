Sección > Lanzarote



El primer teniente de alcalde, que plantea como prioridad para el Cabildo una nueva mayoría dirigida por CC, cree que en San Bartolomé "unos tenemos la buena costumbre de avisar, comunicar y hacer equipo, pero a otros les interesa más la foto"



David Rocío apuesta por que la ruptura del pacto del Cabildo no arrastre a San Bartolomé pero cuestiona la falta de invitación del PSOE a CC en la presentación de los vehículos de la Policía Local

Crónicas · 13 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé, David Rocío, ha apostado este miércoles en Crónicas Radio-Cope Lanzarote por que la reciente ruptura del pacto del Cabildo protagonizada por el PSOE no arrastre también la estabilidad del municipio donde también PSOE, CC y PIL siguen cogobernando. "Si tenemos estabilidad en el Cabildo y no solo por ellos, sino porque eso nos garantizará un mayor desarrollo de los proyectos que también en San Bartolomé tenemos entre manos", ha expuesto Rocío en declaraciones al programa ’A buena hora’. Sobre las relaciones entre CC y PSOE en el Cabildo, el edil nacionalista ha afirmado que "hay normalidad dentro del hecho sorpresivo de que al final los compañeros abandonaron el grupo de gobierno del Cabildo y casi sin previo aviso cogieron las maletas y se fueron". "Nosotros seguimos trabajando en la gestión diaria, con reuniones previstas y la intención de sacar adelante lo que tenemos previsto", ha señalado. La salida prioritaria para el Cabildo, a juicio del concejal de Urbanismo, Comercio y Sanidad, pasa actualmente por recuperar la mayoría del Gobierno de Pedro San Ginés, ya sin el concurso del PSOE. "Nosotros en Coalición Canaria abogamos y pedimos que se consiga dar estabilidad a la Primera Institución, sin plantearnos por ahora la opción de gobernar en minoría, como sí sucede en el Gobierno de Canarias", ha dicho el edil nacionalista. "Desde CC apostamos por continuar con la gestión en las manos de Pedro San Ginés, que ha logrado los resultados que ha logrado para Lanzarote", ha explicado. Sin invitación para la foto de los vehículos de la Policía Sin embargo, Rocío ha planteado dudas sobre los posibles motivos que han llevado al PSOE como socio de gobierno de CC en San Bartolomé a no cursar invitación para el acto de la presentación de los nuevos vehículos híbridos de la Policía Local que tuvo lugar el pasado lunes. "Es verdad que no yo al menos no estaba en el Ayuntamiento, pero también es cierto que no se produjo ninguna convocatoria por parte de los compañeros, así que no sé si ha sido algo premeditado para sacarse la foto o un simple olvido", ha advertido Rocío, que también ha destacado que para la contratación de los nuevos vehículos han participado distintas áreas como Hacienda o Urbanismo del Gobierno local. "Poner a uno u olvidarse de otros al final no es más que un merchandising o marketing político que hacen algunos", ha dicho. "Unos tenemos la buena costumbre de avisar, comunicar y de hacer equipo, pero a otros les interesa más la foto", ha advertido. Versión imprimir



