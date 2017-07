Sección > Lanzarote



El concejal de Festejos, que espera que su partido no tome represalias en el ámbito local tras el cese de los consejeros del PSOE en el Gobierno de Clavijo, asegura que seguirá trabajando por los múltiples proyectos de Festejos para la ciudadanía de Arrecife



David Duarte apuesta por la continuidad del pacto de gobierno de Arrecife

Crónicas · 28 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más La gestora del Partido Socialista (PSOE) en Canarias ya ha dejado claro tras la ruptura del pacto en Canarias que Coalición Canaria (CC) debe prepararse para nuevos escenarios en los pactos locales de todas las islas, aunque en el PSOE de Arrecife dicen que esperan que haya continuidad en el pacto de gobierno de la capital. Es al menos lo que se extrae, al margen del repaso a la actualidad municipal y de otros asuntos, de la entrevista concedida al programa ’Entre Barrios’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote por el concejal de Festejos de Arrecife, el socialista David Duarte, que ha dicho que espera que su partido no tome represalias en el ámbito local tras el cese de los consejeros del PSOE en el Gobierno de Fernando Clavijo. Duarte ha garantizado que seguirá trabajando por los múltiples proyectos de Festejos para la ciudadanía de Arrecife. "A mí igual me da por coser el vuelto de un pantalón que igual hago un refrito; yo, donde tenga que estar, estaré", ha señalado el edil del PSOE en el programa ’Entre Barrios’. David Duarte ha advertido de que "por mucho que digan los medios de comunicación" sobre las posibles repercusiones de la ruptura del pacto en cascada de Canarias sobre otras instituciones públicas de las Islas, "yo estoy trabajando por los proyectos que llevamos en la Concejalía y el compromiso que tenemos en el PSOE de Arrecife es trabajar por los ciudadanos de Arrecife. Nos llevamos bien", ha indicado sobre la relación de los munícipes del PSOE en la capital con los de Coalición Canaria, partidos que , junto al Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) sustentan los gobiernos del Cabildo insular y de los ayuntamientos de Arrecife y San Bartolomé. "No encuentro ningún motivo para decir lo contrario", ha indicado el concejal de Festejos. Versión imprimir



