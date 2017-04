Sección > Lanzarote



Crónicas · 9 de enero de 2017

Compartir | | Aun más La portavoz del Partido Popular (PP) en Arrecife, Dácil Garcías, lamenta que las "rebeliones" de los concejales de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento capitalino hayan sido "frenadas" por David de la Hoz y Pedro San Ginés, secretario general de CC en la Isla el primero y presidente del Cabildo el segundo, por el propio interés de los dirigentes nacionalistas en mantener la paz en el pacto de gobierno entre CC y el PSOE en la Corporación insular. "Cualquier rebelión que han tratado de llevar a cabo los concejales de Coalición Canaria han sido siempre paradas y amortiguadas por parte de David de la Hoz y de Pedro San Ginés, que no quieren que haya ninguna moción de censura ni ningún cambio de gobierno, sobre todo pensando en los propios intereses del presidente del Cabildo, que no está para ninguna carajera y que persigue la estabildiad dentro de su grupo de gobierno del Cabildo", ha señalado Garcías en el programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote. Así las cosas, en el PP de Arrecife no esperan que se produzcan demasiados cambios en cuanto a la gobernabilidad del Ayuntamiento capitalino, donde PSOE, CC y PIL mantienen el acuerdo de gobierno. "Comienza el nuevo curso escolar pero el Gobierno de Canarias empieza con minoría. Hay muchos ayuntamientos y cabildos en Canarias que están pendientes de posibles movimientos y mociones de censura, pero en el caso de Arrecife y o creo que no va a ocurrir nada, y no porque los concejales de Coalición Canaria no quieran, ya que en los medios de comunicación han dicho en varias ocasiones que el pacto no funciona bien pero que es un acuerdo de gobierno de conveniencia",ha expuesto Garcías. Por otro lado, la portavoz del PP en Arrecife ha acusado al Gobierno capitalino de "utilizar excusas" para justificar el actual retraso en la aprobación de los Presupuestos municipales de 2017. "Si el resto de instituciones y ayuntamientos, como el caso de Teguise en Lanzarote, sí los ha aprobado ya, entendemos que el grupo de gobierno de Arrecife, única capital de Canarias que sigue sin contar con sus nuevas cuentas aprobadas y en vigor, está escudándose en meras excusas", ha criticado. Garcías ha lamentado nuevamente, además, que la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, continúe sin ejecutar el acuerdo plenario para abrir al tráfico la Avenida Marítima. Versión imprimir



