La candidata a la Secretaría General del PSOE en Canarias y actual presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en Canarias, Patricia Hernández, afirma que CC y PP "están dando vergüenza ajena y bochorno" con sus negociaciones para conformar un nuevo Ejecutivo para el Gobierno de Canarias. En la segunda entrevista que ha concedido a un medio de comunicación tras anunciar el pasado martes que concurrirá como candidata a liderar el proyecto del PSOE en Canarias, Hernández ha desmentido rotundamente en las declaraciones facilitadas al programa ’A buena hora’ Crónicas Radio-Cope Lanzarote que sea la "candidata del aparato" y se ha comprometido a aglutinar cuantas sensibilidades existan en los distintos foros del Partido Socialista de Lanzarote y toda Canarias.

Muy buenos días Patricia. Hoy se celebran los 40 años desde las primeras elecciones tras la dictadura. Es curioso pero, usted no había nacido todavía, ¿verdad?

No. En 1980 nací yo. La verdad es que se ve cómo hemos evolucionado, cómo hemos avanzado, pero creo que siempre hay que hacerlo reconociendo de dónde venimos y el trabajo realizado, porque hay quien piensa que esto de la democracia lo inventaron. He escuchado comentarios como traidores, régimen, etcétera... cosas desagradables. Yo al menos soy consciente de que sin esas elecciones y los posteriores gobiernos no habría podido tener un título universitario ni seguir avanzando. Y la propia Canarias, que era una región triste y con una economía básicamente de subsistencia, con todos nuestros problemas, pero no nos parecemos a lo que éramos.

Permítanos que antes que nada le preguntemos por la actualidad en el Congreso de los Diputados. Si siguió el debate, una de las conclusiones fue que Podemos y el PSOE podrían acercar posturas. ¿Qué pareció a usted?

La verdad es que he visto los resúmenes porque apenas he podido ver mucho con tanto trabajo. Me senté y vi que algunas intervenciones se extendieron más de la cuenta. Tuve que seguir trabajando. Lo primero es que la moción de censura se presenta como parte del calendario de Podemos. Nada tiene que ver con construir una alternativa ni un camino, puesto que los mismos grupos parlamentarios se enteraron por la propia prensa. No presentaron un programa. Otro aspecto es la oportunidad perdida. Hoy no estaríamos así si Podemos se hubiera abstenido -que es lo que hizo ayer el PSOE- en la investidura de Pedro Sánchez. No estaríamos así. Y la tercera cuestión es que está claro que el Gobierno no puede seguir así y que no nos lo meremos. Pero no había alternativa, ni programa, ni candidato ni nada en esa moción de censura.

Patricia, usted se presenta a las primarias del PSOE en Canarias y de hecho en Lanzarote ya ha recibido apoyos públicos de cargos como Gustavo Cruz, Marcos Hernández o Iñaqui Lavandera desde Fuerteventura. Otras personas, sin embargo, han dicho que por ahora quieren escucharla a usted y al resto de candidatos. ¿Cómo quiere usted convencerles para que les voten en las primarias?

Pues la verdad es que tenía ganas. No he podido estar al frente del partido. Sí he sido la cara pública del partido en el Grupo parlamentario, pero no en tareas orgánicas. Llevo dos años y medio intentando que este Congreso se convoque y me lo voy a tomar con mucha ilusión. Yo creo que tenemos bastantes retos. Hay mucha gente en las agrupaciones locales que quizás ve a su secretario general por la tele, o le hablan de él, pero no lo siente cerca. Es evidente que uno no puede estar en los 88 municipios de Canarias, y mucho menos a la vez, pero tenemos que contar con un equipo y hacer que el Partido Socialista Canario pase de estar jerarquizado y piramidal y aun partido en red, que creo que es lo que está pidiendo la gente en la calle, y que las agrupaciones locales, por muy pequeñas que sean, puedan participar de las decisiones. En ese sentido, hemos hecho ya propuestas que pasan por que estas agrupaciones locales puedan presentar directamente temas a debatir al Comité regional. La verdad es que yo también tengo ganas de verles y de debatir con ellos, pero hasta ahora no he podido porque, desgraciadamente, no convocaban el Congreso.

Ha sido una época muy difícil en el PSOE en Canarias, con muchos problemas internos y divisiones en todas las islas. ¿Qué cree que usted podría cambiar definitivamente si se convierte en la próxima secretaria general para que esto no vuelfa a ocurrir?

Bueno, la verdad es que yo cogí una agrupación local de Santa Cruz de Tenerife que era noticia todos los días con esto de los problemas internos, filtraciones y demás, pero parece que hemos conseguido que esto no suceda. Aquí si me lo permiten, enseño credenciales del trabajo hecho. Aquí yo creo que tenemos que hacer lo que hicimos en el Gobierno. Me explico: detectar los problemas que tienen el partido y los militantes para participar. Por qué se está tan incómodo y por qué a algunos les gusta filtrar fuera, hablar en los medios pero luego hablar poco dentro. Quizás sea porque tampoco puedan hablar dentro. Y luego, buscar a las personas más capacitadas para esas tareas y ponerlas al frente. Yo creo que eso fue lo que hice en el Gobierno con los consejeros nombrados. Ornella Chacón, Jesús Morera y Aarón Afonso eran expertos en la materia que llevaban y gente que se dejó la piel para tratar de resolver los problemas que se les habían encomendado. Debemos hacer un equipo en red para el Partido Socialista Canario. Creo que trabajando en red con las agrupaciones locales es la manera para que la gente se sienta parte de las decisiones, y no cuanto les mandan solo los argumentarios. Así estarán más feliz. Se trata de convertir un poco la militancia en una fiesta.

Algunos también dicen que es usted la candidata oficialista, la que tiene un poco detrás el aparato del partido. ¿Esto es así? ¿Qué nos puede decir?

La verdad es que la primera vez que lo escuché un poco, me reí. Porque también depende de quién lo diga, ¿no? Yo la verdad es que creo que esto es una moda, esto de decir que somos la alternativa y tal. Creo que eso da votos y que lo están haciendo por pura estrategia, pero no se lo cree nadie. La realidad es que muchos intentamos ir a un Congreso extraordinario justo después de las primarias, que nunca llegó. Pero lo intentamos dentro porque a mí también me parece que no se deben hacer muchas declaraciones fuera y despistar a la gente. Luego tuvimos unas elecciones y también lo pedimos, pero no se dio. Ahora es el momento. Si algunos quieren insistir en que yo soy la candidata oficialista, pues vale, pues muy bien. Yo creo que es evidente que no.

También la han acusado de tratar de influir para adelantar las primarias que, por otro lado, en algún momento había que celebrarlas, ¿no?

Y fíjese que eso se aprobó en un Comité regional por el doble de votos a favor que en contra. El Congreso tiene unos plazos, que vienen determinados por los estatutos y por la convocatoria del Congreso, que en realidad lo convoca el Comité Federal, cerrando el censo y marcando el calendario congresual. En ese Comité Federal en el que yo no estaba se dijo que se votó que los congresos regionales se celebraran con un máximo de 60 días después del Congreso Federal, sin que se cuente agosto por ser un mes inhábil. La realidad es que el Congreso de los Socialistas Canarios se va a celebrar al borde de los 60 días. Y la verdad es que yo he escuchado críticas a esto, pero probablemente de gente que estuvo más cerca de la toma de esa decisión que yo misma.

¿Y qué le parecen el resto de candidatos al PSOE de Canarias, López Aguilar y Vícitor Torres?

La verdad es que me parecen compañeros magníficos y tengo muchísimas ganas de remar en la misma dirección después del Congreso, y de que puedan formar parte del equipo. Los dos tienen una trayectoria acreditada y este partido está vivo cuando hay tanta gente que da ese paso con esa valía, como Juan Fernando o Ángel Víctor.

¿Va a ser usted capaz de reunificar a los socialistas en Canarias o eso es un reto imposible a día de hoy?

No. No lo creo . No creo que sea imposible, de verdad que no. Lo que pasa es que hay que debatir más, escuchar más, y luego también cumplir con lo que se pacta y con lo que se vota. Esto es algo muy importante para mí porque cuando se vota y uno

ve que en la anterior votación el que lo dijo que estaba incómodo desestabilizó y no pasó nada, ... En fin, yo creo que hay que debatir mucho, tener un proyecto importante y que la gente se sienta cerca de la toma de decisiones. No es que se les vaya a consultar, sino que deben tomar decisiones. Por diferentes temas, yo creo que las adhesiones no deben ser personales, así lo he practicado, sino adhesiones a las ideas. Estoy segura de que cuando la gente se sienta cómoda con el proyecto, no va a haber tantos problemas. De todas formas, cuando me presenté a las primarias, me dijeron que iba a acabar con mi futuro político y con el de una generación de jóvenes socialistas, porque íbamos a perder las elecciones aunque ganáramos las primarias; que estábamos avocados a obtener muy pocos diputados. A pesar de que fue muy difícil, creo que conseguimos unos resultados espectaculares. Fuimos la primera fuerza política en Canarias.

¿Y Casimiro Curbelo y su gente de La Gomera son recuperables o no?

Casimiro Curbelo ha dado un paso a otro partido y yo creo que hay que trabajar con los compañeros de la Gomera.

Patricia, conoce usted la división del Partido Socialista en Lanzarote?

Conozco Lanzarote, conozco a los militantes de Lanzarote y he hablado con mucha gente de Lanzarote.

¿Pero conoce usted esa división o esas sensibilidades que se dice que hay en el PSOE en esta isla?

Conozco que hay debate profundo en Lanzarote.

Nos preguntan cuándo va a estar usted por Lanzarote y Fuerteventura para presentar su programa.

Estoy manteniendo reuniones en todas las islas y hoy [este jueves] voy a estar en Lanzarote, pero no voy a tener encuentros amplios.

También queremos preguntarle por el Gobierno de Canarias. ¿Usted ve a corto plazo ese pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular o ve muy cómodos a los representantes de CC como para alargar esa negociación?

Yo he escuchado al jefe de ATI, al señor Carlos Alonso, decir que están mejor y demás. mi experiencia es que en Coalición Canaria manda ATI, y en ATI manda Carlos Alonso, así que han marcado su posición públicamente con su jefe, que ha hablado. El Partido Popular pierde una oportunidad de cambio. Se está empeñando en ser el tablón en medio de la tormenta que le tiran al náufrago. Yo creo que en estos días ha dado un poco de vergüenza ajena. Unos dicen que quieren entrar y los otros piden calma, con el problema de los puestos. La verdad es que a mí me ha dado un poco de bochorno. Nosotros seguiremos trabajando por un proyecto de Gobierno en Canarias, que si no se consigue en esta legislatura, que sé que está muy difícil, que se presente como canalizador de los anhelos de la gente. Apuesto por un proyecto de cambio en el PSOE para las próximas elecciones.