La inauguración tendrá lugar el viernes 13 de enero a las 20:00 h y la muestra podrá visitarse de lunes a viernes (16:00-20:00h) hasta el 8 de febrero



Cultura Arrecife presenta “Multidisciplinar”, del artista Pepe Vera, en la sala de exposiciones El Quirófano

Crónicas · 10 de enero de 2017

Compartir | | Aun más La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife y la Asociación Cultural Parto Cerebral presentan una nueva exposición en la sala El Quirófano (Centro sociocultural de La Vega). Se trata de “Multidisciplinar”, según recoge este martes en nota de prensa el Ayuntamiento de Arrecife, una de las muestras expositivas más completas del artista Pepe Vera. En ella ha reunido piezas creadas bajo la experimentación, no sólo en las formas sino también en los conceptos así como en las diferentes disciplinas empleadas, abarcando la fotografía, el dibujo, la animación o la instalación. La inauguración será el próximo viernes, 13 de enero, a las 20:00 horas y la exposición podrá visitarse de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas hasta el 8 de febrero. Según ha señalado el concejal de Cultura, Rafael Juan González, “gracias al trabajo coordinado con la Asociación Parto Cerebral, hemos conseguido que la Sala El Quirófano se convierta en uno de los espacios expositivos más importantes de nuestra ciudad, en el que nuestros artistas locales tienen la oportunidad de dar a conocer su trabajo”. Pepe Vera, técnico superior de Fotografía y Diseño Artístico, ha trabajado como fotógrafo de prensa, publicando en varios medios insulares y nacionales como El Mundo, Magazine, El País e Interviú, y con agencias como EFE, AgfaQui, y Associated Press. Pertenece al colectivo “Taller de la incertidumbre” y desde el año 2005, es profesor de fotografía en la Escuela de Arte Pancho Lasso de Lanzarote. Su trabajo ha sido expuesto en numerosas ocasiones en distintos espacios de Canarias, Madrid, Bruselas, Azores y Madeira y también ha publicado su obra en revistas como La Fotografía Actual Contemporánea, Oficina Poesía (Portugal), Rolling Stone, On-Madrid, Lancelot, La Esfera, La isla, Diario de Avisos, Negratinta magazine o Süddeutsche Zeitung (Alemania) entre otros. Además su blog “La mano de fuego” se publica en el periódico Huffingtong Post. Su obra figura en las colecciones del Museo Internacional de Arte

Contemporáneo (MIAC) de Arrecife de Lanzarote y en la Colección Artística del Ayuntamiento de Tías, ambas en Lanzarote, en el Museu de Angra do Heroísmo de Azores en Portugal y en el Centro de Fotografía Isla de Tenerife y en el Museo Quevedos del Instituto Quevedo del humor de Alcalá de Henares.



