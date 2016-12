Sección > Sociedad



“Este paraíso que es la isla de Lanzarote a veces se ve agredido por la actitud de quienes no siempre tienen los comportamientos más adecuados de respeto con el medio ambiente y territorio insular, tirando basura, plásticos y otros residuos en solares, espacios protegidos y sensibles o a la propia vía pública”, recoge la nueva campaña de concienciación de la Reserva de la Biosfera



Cuidar la isla y su entorno paisajístico y medioambiental, objetivo de la campaña de concienciación de la Reserva de la Biosfera ’Lanzarote, tu paraíso. Cuídalo’

Crónicas · 23 de diciembre de 2016

Lanzarote encierra múltiples paraísos. Para algunos es un lugar concreto, para otros y gran mayoría de turistas que visitan Lanzarote, el paraíso es la isla en su totalidad. Para seguir conservando y concienciando a la ciudadanía de la importancia de evitar algunas agresiones que se producen en este entorno, calificado como “un paraíso que todos debemos cuidar”, el Cabildo de Lanzarote, a través de la Reserva de la Biosfera que dirige el presidente de la Corporación, Pedro San Ginés, pone en marcha la campaña ’Lanzarote, tu paraíso. Cuídalo’. Se trata, indicado la Corporación insular en su escrito, una campaña que fue presentada este jueves por la mañana por el presidente del Cabildo y la gerente de la Oficina de la Reserva de la Biosfera, Ana Carrasco, junto a algunos de los nueve protagonistas que podrán voz y cara a los mensajes de sensibilización y concienciación que se van a trasladar a través de múltiples soportes. El surfero Franito Saenz, el músico Jacobo Cáceres, el fotógrafo Joaquín Vera, el atleta olímpico José Carlos Hernández, el paratriatleta olímpico Lionel Morales, la cantautora Maru Cabrera, el fotógrafo Rubén Acosta, la artista Rufina Santana y la cantante de Cienpiés ni cabeza Ruth Abuid, son las nueve caras conocidas de la sociedad, la cultura, la música, el deporte y el arte de Lanzarote que ponen voz a algunos mensajes para mostrar que “este paraíso que es la isla de Lanzarote a veces se ve agredido por la actitud de quienes no siempre tienen los comportamientos más adecuados de respeto con el medio ambiente y territorio insular, tirando basura, plásticos y otros residuos en solares, espacios protegidos o a la propia vía pública”, explicaron. Todos estos protagonistas de la isla han colaborado de forma altruista y desinteresada con la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, seleccionados todos ellos a través de la empresa de comunicación que ha ideado la campaña. El presidente del Cabildo de Lanzarote incidió en la importancia de “utilizar los cuatro puntos limpios del Cabildo" para el depósito gratuito de algunos residuos, así como de "seguir reciclando y separando en origen y utilizar los servicios de recogida municipales" de enseres, voluminosos, escombros y restos de podas de los ayuntamientos. De igual forma, apuntó que el Cabildo tiene "proyectados para su ejecución otros tres puntos limpios en la isla" y que tiene previsto llevar a cabo importantes planes de empleo con la contratación de “brigadas destinadas a la limpieza, conservación y mantenimiento de distintos puntos estratégicos de la isla, como playas, zonas y espacios protegidos o sensibles y márgenes de carreteras, entre otros”. Pero -según San Ginés- “nada de esto es suficiente si no somos conscientes del problema y a veces es necesario mostrar este tipo de conductas de forma realista para que podamos sensibilizarnos con algunas situaciones para evitarlas que, por desgracia, aún se dan”. ’Lanzarote, tu paraíso. Cuídalo’ verá la luz en distintos soportes. Desde medios de comunicación y redes sociales (RSS) a soportes publicitarios cedidos gratuitamente en la Terminal 2 del Aeropuerto, soportes audiovisuales como anuncios en cines, televisión y proyección del mismo en pantallas lead informativas del Cabildo y guaguas municipales, entre otros. Éstos serán algunos soportes y canales utilizados para dar visibilidad a los mensajes de esta campaña de denuncia y concienciación. Además de AENA que dará visibilidad a esta campaña en la terminal 2, colaboran el Ayuntamiento de Arrecife, el Grupo Spínola, Guaguas de Arrecife y las Consejerías de Cultura y Transportes del Cabildo de Lanzarote que dirigen Óscar Pérez y José Juan Cruz Saavedra, respectivamente. La gerente de la Oficina de la Reserva de la Biosfera, al igual que el presidente del Cabildo, trasladaron su “especial agradecimiento a todos los compañeros del Cabildo, artistas, deportistas, empresas e instituciones colaboradoras como Aena, el Ayuntamiento de Arrecife o el Grupo Spínola, que de forma desinteresada han participado en esta campaña sencilla, hecha con el corazón y llena de buenos deseos y voluntades. Muy lejos de la opulencia”, apuntó Ana Carrasco. Además del contenido y sentido medioambiental de esta campaña, ésta tiene -según Carrasco- una trascendencia económica y una parte muy humana. “La palabra paisaje apela al corazón, como hogar. Y se ha investigado el efecto positivo que la belleza del paisaje ejerce en la psique humana: estimula los sentidos, serena la mente y sana el corazón maltrecho. Un paisaje limpio estimula nuestras ansias de habitar un mundo mejor, estimula la nostalgia del paraíso”, explicó por último la gerente de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. Versión imprimir



