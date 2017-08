Sección >

Oswaldo Betancort agradece a todos los implicados el haber posicionado esta carrera de montaña en el ranking de pruebas deportivas de Canarias

Cristofer Clemente, vencedor absoluto de una exitosa tercera edición de la Renault Famara Total

Teguise acogió este domingo la tercera edición de la prueba de trail Renault Famara Total, batiendo récord de participación con más de 600 corredores y con un inmejorable ambiente deportivo, que se concentró en el muelle de La Caleta de Famara desde primera hora de la mañana, y que vivió su momento álgido con la llegada a meta del atleta Cristofer Clemente, subcampeón del mundo de trail, que volvió a demostrar su superioridad en carreras de montaña, concluyendo holgadamente los 45 kilómetros en 3 horas, 45 minturos y 25 segundos.

El corredor canario, explica este lunes en nota de prensa el Ayuntamiento de Teguise, que se proclamaba así ganador absoluto de la Renault Famara Total 2017, describió la carrera como “rápida pero exigente, puesto que requiere un ritmo alto y continuo, aunque no he sufrido y he ido muy cómodo”, reconoció Clemente a su llegada. “En cuanto a la organización, felicitar a todo el equipo de balizamiento, les doy un 10 porque no hemos tenido ningún problema durante el recorrido, la señalización era perfecta y da gusto correr con seguridad, así como el avituallamiento y la fiesta en la línea de meta, que es de agradecer para un deporte tan pequeño como es el trail”, añadió. “Lo más bonito ha sido levantar la cabeza y disfrutar las vistas de Famara y de Teguise”, destacó el atleta gomero.

Chema Martínez se declaró “más que satisfecho” como segundo clasificado, teniendo a Clemente como rival, y consideró la Famara Total como “una carrera increíble”. “Ha sido una oportunidad única poder correr en un lugar maravilloso con un recorrido increíblemente bonito, y aunque ha sido duro, repetiremos en otras ediciones, sin duda alguna”, añadió Martínez.

El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, ha hecho un balance muy positivo de esta tercera edición “porque entre todos hemos conseguido posicionar una carrera de montaña en el ranking de pruebas de toda Canarias”, consideró. “Gracias a todos los que han hecho posible que se consolide la Renault Famara Total, porque es un orgullo para Teguise impulsar iniciativas deportivas en Lanzarote que además de ofertar la belleza de nuestros espacios naturales, supongan un atractivo más que genera empleo y actividad económica, especialmente, en el pueblo de La Caleta y en nuestro municipio”, añadió Betancort.

Por su parte, el responsable del área de Deportes, José Alberto Umpiérrez, se mostró satisfecho “porque hemos cubierto todas las plazas disponibles en esta nueva edición y estamos muy felices por lo que hemos conseguido en tan solo 3 años de vida de esta prueba”. Asimismo, recordó que los resultados y clasificaciones de todas las distancias están disponibles en la web www.mc2crono.com y en www.famaratotal.com

Por último, Patricia Pérez, consejera de Deportes del Cabildo, destacó “el magnífico ambiente y la gran participación que se ha vivido en esta jornada en Caleta de Famara” y calificó la prueba como “un verdadero éxito”.