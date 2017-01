Sección > Canarias



La vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias reclama al PSOE y a Nueva Canarias, tras el "órdago" de Antona, que negocien con el PP un programa de gobierno alternativo al de CC y Fernando Clavijo



Cristina Tavío confirma que sigue sin descartar ser candidata a presidir el PP de Canarias

Dice estar convencida de que el PP tiene una oportunidad en 2019 "como nunca la ha tenido" de gobernar Canarias y cree que los populares deberían liderar un cambio en Canarias en caso de que CC salga del actual Gobierno en minoría que preside Fernando Clavijo Crónicas · 12 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Tavío lamenta que CC haya frenado iniciativas del PP en el Parlamento para compensar al sector primario de Canarias con algunos de los beneficios de Promotur y critica que el Gobierno canario tampoco se implique por equilibrar las ayudas del POSEI entre las islas La diputada regional del Partido Popular (PP) por Tenerife vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias,, Cristina Tavío, ha confirmado este jueves en Crónicas Radio que por el momento sigue sin descartar la opción de presentarse como candidata a presidir el PP de Canarias. "Confieso que sigo sin descartar presentarme a la Presidencia del PP en Canarias", ha admitido Tavío en el programa ’A buena hora’, donde también ha quedado claro que la diputada del PP podría enfrentarse a otra única candidatura, en este caso, a la de la reelección a la que optaría el actual presidente de los populares en las Islas y diputado palmero del PP, Asier Antona. "Todavía no he tomado la decisión, pero hace unos días en una entrevista dije que no descartaba presentarme como candidata a la Presidencia regional del PP. Quiero agradecer a mis compañeros y a mi partido, a otros posibles candidatos, que hayan respetado que yo haya salido a la opinión pública a dar mi opinión", ha expresado Tavío a este respecto. "Creo que las personas que tenemos cierta trayectoria en el PP de Canarias tenemos la obligación y la legitimidad de plantearnos un asunto tan importante para el futuro de nuestro partido y para el futuro de los canarios", ha señalado la diputada del PP, que reconoce ser de las integrantes del partido que piensa que "el PP tiene una oportunidad en 2019 como nunca la ha tenido de gobernar Canarias". "Sí confieso que sigo sin descartar presentarme a la presidencia del PP en Canarias, que me siento muy querida en todas las islas, pero que ahora no es el momento de hablar del Congreso regional del PP en Canarias", ha advertido por otro lado, "sino del Congreso del Partido Popular de España, donde estoy convencida de que lo va a seguir liderando con acierto Mariano Rajoy", ha dicho. De hecho, este mismo miércoles se han celebrado reuniones también del PP en islas como Tenerife, de donde procede Tavío, entre todos los compromisarios que asistirán al Congreso de Madrid los días 10, 11 y 12 de febrero. El futuro del PP y la incertidumbre en el Gobierno de Canarias Por otra parte, en cuanto a la actual situación del Gobierno canario en minoría de CC, Cristina Tavío ha manifestado que éste debe ser el momento en el que los populares deberían liderar un cambio en Canarias en caso de que los nacionalistas salgan del actual Ejecutivo que preside Fernando Clavijo. Tras la propuesta del presidente popular en Canarias, Asier Antona, en la que no descartaba que el PP censurara a Fernando Clavijo en caso de poder hacerse con la Presidencia regional, Tavío ha indicado ha hecho un "llamamiento de tranquilidad" a los ciudadanos canarios. "Realmente todavía en nuestro partido estamos debatiendo si queremos ser parte de esa alternativa o no a ese Gobierno, o si por ahora simplemente llevamos a cabo una serie de apoyos puntuales al Gobierno", ha afirmado. Para Tavío, "el órdago" que ha lanzado el Partido Popular al resto de partidos de la oposición vendría a terminar con el pesimismo y las críticas de PSOE y NC contra el PP. "La moción de censura hay que presentarla y ya esta´bien de que el PSOE y Nueva Canarias digan que no hay un Gobierno alternativo por culpa del PP. Lo que decimos es que si realmente quieren un Gobierno alternativo, deberían apoyarnos y negociar con nosotros un programa de Gobierno", ha comentado. Propuestas para el sector primario de Canarias En otro orden de asuntos, Tavío ha reclamado mayor equilibrio en el reparto del las ayudas europeas del POSEI que distribuye el Gobierno canario entre las distintas islas, un asunto que, tal y como ha recordado, ha propuesto en el Parlamento de Canarias con el rechazo de Coalición Canaria. "Había un acuerdo con el Ministerio de Agricultura en la época de Pilar Merino, para poner cantidades adicionales del POSEI para pagar todas las cantidades que se les debían tanto a los ganaderos como a los viticultores, pero el Gobierno de Canarias ha incumplido desgraciadamente ese compromiso, y como consecuencia de ese incumplimiento, el Estado hace tiempo que ya decidió que no pondría la cantidad hasta que el Gobierno de Canaria se pusiera al día", ha relatado. Según Tavío, el actual consejero del sector primario en Canarias, Narvay Quintero, "se ha comprometido a ir poniendo esas cantidades al menos este año, pero es otro problema más ocasionado como consecuencia de la gestión del Gobierno de Canarias". Tavío llegó a reclamar en la Cámara regional que un porcentaje de los ingresos del sector turístico se destinaran al sector primario. "Creer también en el campo canario es creer también en él desde el sector turístico, y por eso pedí en el Parlamento de cara a los presupuestos de este año que parte de los ingresos de Promotur fuera destinada a mejorar la comercialización de nuestros productos agrarios", ha advertido, "algo de lo que en Lanzarote se sabe mucho, pero que se ha rechazado desde el Gobierno de Canarias", ha lamentado. Tavío también ha pedido en el Parlamento canario que los fondos europeos no rescaten empresas ruinosas. La diputada del PP reclamó al Gobierno canario que se comprometa a que al menos la mitad de los 316 millones del programa europeo MAC, se destine al sector privado. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :