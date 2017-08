Sección > Lanzarote



El proyecto incluye la colocación de hamacas y sombrillas, un quiosco y algunos juguetes náuticos. La empresa prevé una inversión inicial de más de 2,5 millones de euros



Costas licita una playa artificial junto al puerto Marina Rubicón

Crónicas · 23 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más La Demarcación de Costas de Canarias ha iniciado la licitación, a través de la convocatoria de un concurso abierto, para crear y conceder licencia para una playa artificial en la localidad de Playa Blanca, concretamente en las inmediaciones del puerto deportivo Marina Rubicón. Demarcación de Costas de Canarias desarrolla estos días el concurso de procedimiento abierto para dar una concesión administrativa del dominio público marítimo terrestre, para la creación de una nueva playa artificial en Playa Blanca. De llevarse a cabo el proyecto, como se prevé, ésta quedará ubicada entre Playa Dorada y la zona del El Berrugo y el puerto de Marina Rubicón, al sur de Lanzarote. La empresa Patuso S.L., on sede en Gran Canaria, fue la encargada de solicitar esta concesión en 2014 de unos 100.000 metros cuadrados de dominio público, según se recoge en el proyecto que presentó hace unos años ante la Dirección General de Costas del Ministerio Ambiente. El proyecto, tal y como se recoge en el anuncio publicado este pasado martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluye la colocación de hamacas y sombrillas, un quiosco y algunos juguetes náuticos. La empresa prevé una inversión inicial de más de 2,5 millones de euros. Según el proyecto que presentó la empresa Patuso y que dio origen al procedimiento abierto por Costas, sería necesario descargar en la citada zona del litoral al menos 150.000 metros cúbicos de arena. El emplazamiento de la playa la situaría justo enfrente de una parcela hotelera que está pendiente de construir en el plan parcial Castillo del Águila y que pertenece a la empresa Yudaya, del grupo Hermanos Domínguez. El anuncio en el BOE Anuncio de la Demarcación de Costas de Canarias sobre convocatoria de concurso de procedimiento abierto para el otorgamiento de una concesión administrativa del Dominio Público Marítimo Terrestre. Nº de Disposición: BOE-B-2017-49081|Boletín Oficial: 201|Fecha Disposición: 0000-00-00|Fecha Publicación: 2017-08-22|Órgano Emisor: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente De acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 75 de la Ley de Costas se convoca: Concurso de procedimiento abierto para el otorgamiento de una concesión administrativa del dominio público marítimo terrestre para creación de una nueva playa artificial entre la playa existente «Playa Dorada-El Berrugo» y el puerto de «Marina del Rubicón», en el litoral de Playa Blanca, T.M. de Yaiza, ocupando el dominio público marítimo-terrestre (DPMT). Según dispone el artículo 160 del Reglamento de Costas, el Pliego de Bases que regula las condiciones del concurso suscrito por el Jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, Rafael López Orive, ha sido aprobado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar con fecha 3 de agosto de 2017. Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 160 del vigente Reglamento de desarrollo de la Ley de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, para que los interesados en el concurso puedan presentar sus ofertas de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases, en un plazo de 40 días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE). El Pliego de Bases estará a disposición de cualquier interesado para su consulta durante el plazo indicado, en las oficinas de la Demarcación de Costas de Canarias, c/ Tomás Quevedo Ramírez s/n, Edificio de la Autoridad Portuaria 4.º planta, 35008 Las Palmas de Gran Canaria y en la Unidad de Costas de Lanzarote, c/ Juan de Quesada, n.º 35, 35500 Arrecife, en horario hábil de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Los gastos de publicación de los anuncios será por cuenta del adjudicatario. Las Palmas de Gran Canaria, 9 de agosto de 2017.- El Jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, Rafael López Orive. Versión imprimir



