Sección > Lanzarote



La secretaria general del PSOE en Lanzarote, que no entra a valorar las causas de la expulsión del ex presidente del Cabildo y ex alcalde de Arrecife del PSOE, justifica su presencia en el Congreso Federal del fin de semana alegando que acudió en calidad de "simpatizante"



Corujo destaca que Pérez Parrilla "ha sido, es y seguirá siendo un referente para el PSOE"

No confirma ni la fecha del próximo Congreso del PSOE en Lanzarote ni si optará a la reelección en el cargo como secretaria general de los socialistas de Lanzarote Crónicas · 20 de junio de 2017

Compartir | | Aun más La secretaria general del PSOE en Lanzarote, María Dolores Corujo, ha insistido este martes en que Enrique Pérez Parrilla "ha sido, es y seguirá siendo un referente para el Partido Socialista". Aunque no ha querido entrar a valorar las causas de la reciente expulsión de Pérez Parrilla como militante del PSOE de Lanzarote, en la entrevista concedida a Crónicas Radio-Cope Lanzarote, la también alcaldesa de San Bartolomé ha incidido en la presencia del que fuera presidente del Cabildo insular y ex alcalde de Arrecife durante el Congreso Federal que los socialistas han celebrado este último fin de semana en Madrid bajo la Secretaría General de Pedro Sánchez, algo que Corujo ha justificado asegurando que Pérez Parrilla acudió y fue invitado a dicho evento en calidad de "simpatizante" del PSOE. "No voy a hacer valoraciones sobre lo que ha ocurrido respecto a la resolución emitida por Ferraz. Enrique Pérez Parilla ha representado, representa y representará lo mejor del Partido Socialista en Lanzarote. Ha sido y seguirá siendo un referente. Ha ido en calidad de simpatizante al Congreso Federal. Por supuesto no nos escondemos, nadie de esconde, del legado del Partido Socialista. Yo no lo he hecho nunca ni lo voy a hacer", ha manifestado Corujo en declaraciones al programa ’A buena hora’, en referencia a la decisión del Comité de Garantías del PSOE, que tras una solicitud hecha desde la propia isla por el sector más crítico en el partido, adoptó la decisión de expulsarlo teniendo en cuenta la sentencia que inhabilita a Pérez Parrilla por permitir en su día la apertura del Teatro insular de Lanzarote y que fue juzgado dentro de la Operación Unión. Corujo ha confirmado que "la militancia está recogiendo firmas" para tratar de que a Pérez Parrilla se le permita al menos presentar alegaciones en su expediente, "algo que le corresponde a los que quieran hacerlo o no. Son cuestiones internas", ha expuesto Corujo, "que, obviamente se resolverán en los órganos del partido". La secretaria insular, además, no ha confirmado de momento ni la fecha del próximo Congreso del PSOE en Lanzarote ni si optará a la reelección en el cargo como secretaria general en el ámbito insular. "No lo sabemos. Puede ser en el mes de octubre o de noviembre. Cuando ya se acuerde el calendario, lo haremos público", ha referido Corujo. "Sigo diciendo, como siempre he dicho, y creo que es lo que corresponde, que una vez celebrado el Congreso Federal, ahora sí se puede hablar del Congreso regional. Cuando éste finalice, atenderé a todos los medios para explicar la posición que voy a marcar en cuanto a la dirección o no en la renovación del partido en la isla de Lanzarote", ha afirmado la secretaria insular del PSOE. Sin preferencias por ahora en la Secretaría General de Canarias Por otro lado, en el ámbito regional, aunque la nueva dirección del PSOE apuesta por Ángel Víctor Torres para liderar el PSC, de momento Dolores Corujo ha preferido ser cauta y ha advertido de que el sector oficial que representa en su formación política esperará a escuchar las distintas propuestas de todos los candidatos antes de pronunciarse. Dolores Corujo, junto al candidato a la Secretaría regional del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, durante el Congreso Federal de los socialistas celebrado este pasado fin de semana en Madrid. "Lo único que puedo decir al respecto es que el PSOE de Lanzarote abre sus puertas a cualquier candidato o candidata. Hasta ahora sabemos que son tres los compañeros que han dicho públicamente que tienen intención de formalizar su candidatura. Ayer la formalizó Juan Fernando López Aguilar y esperamos por la candidatura de Ángel Víctor y de Patricia Hernández. Desde que expliquen con claridad sus programas y cuál es el modelo que quieren trasladar al PSOE de Canarias, la militancia se pronunciará", ha indicado Corujo. La nueva Ejecutiva socialista diseñada por Pedro Sánchez no oculta su preferencia por Ángel Víctor Torres para liderar el partido en Canarias, frente a las candidaturas de Patricia Hernández y López Aguilar, aunque Ferraz garantiza total neutralidad en el proceso de primarias. Apoyó a Susana Díaz pero forma parte del equipo de Pedro Sánchez Por otro lado, respecto a su ingreso en el Comité Federal del PSOE, María Dolores Corujo ha afirmado que ha entrado en el máximo órgano de representación de los socialistas porque "el PSOE es un partido de integración". La secretaria general del PSOE en Lanzarote apoyó en su día a Susana Díaz en las primarias socialistas, lo que no le ha impedido estar ahora en el equipo de Pedro Sánchez. Corujo ha dicho que a pesar de la tensión normal en un proceso congresual, en el PSOE de Lanzarote no están divididos, sino que en realidad lo que hay es un debate interno. "En el PSOE siempre, en cualquier proceso congresual, se viven momentos de tensión, por diferencias, algo que enriquece siempre. Malo sería que no tuviéramos debate interno, que es donde se tiene que dar, en la casa del pueblo. Cualquier sensibilidad o propuesta que entienda cualquier compañero o compañera", ha dicho, "tiene toda la legitimidad". Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :