Manolo Cabrera adelanta que se mantendrá en el grupo de gobierno mientras el PIL no diga lo contrario. Ángel Vázquez asegura que "nadie ha hablado con el PP" de un posible pacto o censura contra San Ginés. Carlos Meca reconoce que hay negociaciones pero que "aún es pronto". Benjamín Perdomo se alegra de "que el PSOE haya abierto por fin los ojos"



Corujo: "CC no ha resuelto la situación procesal del presidente del Cabildo y solo ha protagonizado una huida hacia delante con cinco convocatorias del Consorcio del Agua"

Echedey Eugenio, sobre la ruptura del pacto y la huelga de los Centros Turísticos: "El mismo método que usamos para informar al PSOE cada día de la huelga, el WhatsApp, empleó la secretaria general del PSOE para comunicarnos este jueves que el pacto estaba roto" Crónicas · 1ro de septiembre de 2017

La secretaria general del Partido Socialista (PSOE) en Lanzarote, María Dolores Corujo, ha asegurado este viernes en Cadena Cope que su ya ex socio de gobierno en el Cabildo, Coalición Canaria (CC), "no ha resuelto la situación procesal que afecta al presidente Cabildo [Pedro San Ginés] y solo ha protagonizado una huida adelante con cinco convocatorias y desconvocatorias del Consorcio insular del Agua". "Desde el 24 de agosto hasta la actualidad", ha explicado Corujo al justificar la decisión del PSOE de romper el pacto de esta legislatura con CC en el Cabildo, "en lugar de resolver la situación, lo que hemos encontrado ha sido una huida hacia adelante con la Asamblea del Consorcio". Corujo ha apuntado que "el PSOE tiene su propio código ético" y ha recordado en este sentido que "ya lo aplicó con un representante socialista, alcalde de la ciudad de Arrecife", José Montelongo. "La decisión", ha dicho la secretaria general del PSOE en la Isla, "ha sido dolorosa pues como cualquier otro partido, tenemos la responsabilidad de garantizar la estabilidad en las instituciones, pero ahora será como principal partido de la oposición donde esté el lugar del PSOE", ha indicado. La líder de los socialistas de Lanzarote ha recalcado que "el presidente tampoco ha contado con el PSOE en la huelga de los Centros Turísticos y tampoco este viernes conocíamos cuál era la propuesta que el Gobierno llevaba al pleno". Respecto a la posible influencia de otras instituciones canarias donde el PSOE y CC cogobiernan, Corujo ha dejado claro que "no entramos en el cabildo hasta marzo de 2016 por las dificultades que ya teníamos, y que se han agudizado con las decisiones unipersonales del presidente del Cabildo, que ha hecho insostenible este acuerdo de gobierno en esta institución, pero no en el resto de instituciones, donde el pacto sí funciona y goza de buena salud". Corujo ha abundado al señalar que "no será el PSOE el que debilite la estabilidad del resto de instituciones. De hecho, hemos dado prueba de ello en los últimos años". En este punto, y preguntada si los socialistas respaldarían temas de enjundia como los próximos presupuestos del Cabildo, la secretaria general del PSOE en Lanzarote, también alcaldesa de San Bartolomé, ha insistido en que "el PSOE buscará siempre dar estabilidad y apoyará todo lo que sea bueno para el interés general y los vecinos de esta Isla". Negociaciones y alternativas al nuevo panorama de incertidumbre en el Cabildo Por su parte, los portavoces del resto de formaciones políticas con presencia en la Corporación insular ha intervenido también este viernes para dejar constancia del actual escenario de incertidumbre que se abre ahora en cuanto a la gobernabilidad del Cabildo de Lanzarote. Manolo Cabrera, el portavoz del PIL, ha adelantado en el programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote que se mantendrá en el grupo de gobierno mientras en su formación política no se acuerde lo contrario. Desde las filas del PP, su portavoz, Ángel Vázquez, asegura que "nadie ha hablado" con los populares acerca de un posible pacto alternativo o una moción de censura contra San Ginés como presidente, tras la ruptura del pacto por parte del PSOE. Las afirmaciones de Vázquez se contraponen completamente a lo dicho por el portavoz de Podemos, Carlos Meca, que a las puertas del Salón de Plenos ha reconocido que "sí que ha habido negociaciones pero que aún es pronto". Ángel Vázquez , además, cree que el PSOE "ha soportado muchos desplantes" por parte del presidente de la Primera Corporación y piensa que los socialistas "han tardado demasiado tiempo en darse cuenta de quién es Pedro San Ginés". El consejero del PP asegura que esta ruptura les ha cogido por sorpresa y que la próxima semana celebrarán un Comité de Organización en el PP de Lanzarote para analizar la situación. Desde partidos como Ciudadanos, su portavoz en el Cabildo, Benjamín Perdomo, ha aplaudido la ruptura protagonizada por el PSOE, una situación en la que, de llegar como ya ha llegado, la formación naranja sí estaría dispuesta a apoyar a un Gobierno alternativo. Perdomo lo ha dejado claro en los últimos meses a tenor de la deriva que estaba llevando la Primera Corporación lanzaroteña. Este viernes en Cope Lanzarote el portavoz de Ciudadanos ha dicho congratularse de que al menos "el PSOE haya abierto por fin los ojos". El WhatsApp, la herramienta de la discordia Cabe destacar que en este cruce de declaraciones y de dimes y diretes entre CC y PSOE, durante la rueda de prensa de este viernes en la que el presidente, Pedro San Ginés, y los consejeros de CC en el Gobierno defendían una vez más la postura de la dirección de los Centros Turísticos, el responsable de Turismo de Lanzarote, Echedey Eugenio, arrojó algo más de luz sobre la ruptura del pacto y la huelga de los Centros Turísticos, al hilo de las declaraciones en las que el PSOE ha negado que CC le facilitara información sobre la huelga por una vía oficial. "El mismo método que usamos para informar al PSOE cada día de la huelga, el WhatsApp, empleó la secretaria general del PSOE para comunicarnos este jueves que el pacto estaba roto", indicó. Por su parte, el propio presidente, Pedro San Ginés, ha dejado patente en esa misma comparecencia que no se esperaba que el PSOE rompiera el pacto de gobierno del Cabildo este jueves, y mucho menos, ha destacado, "que lo hiciera por WhatsApp".



