"Andrés Medina se equivocó de partido al decir desde un principio que no era asambleario", destaca la integrante de Somos Lanzarote tras la denuncia del portavoz de Vecinos Unidos en Fiscalía

Coralia Lobato asegura que "se percibe con facilidad la división interna" entre CC y PSOE en Arrecife

La ex concejal de Somos Lanzarote se marcha del Ayuntamiento capitalino advirtiendo de que nacionalistas y socialistas "solo se preocupan por sus luchas internas, lo que perjudica al interés del ciudadano". "Solo quieren gobernar sin un Gobierno", alega

La ex concejal de Somos Lanzarote en el Ayuntamiento de Arrecife Coralia Lobato asegura que "todo el mundo sabe que se respira muy mal ambiente en Arrecife entre CC y PSOE". "Se percibe. Lo digo a nivel personal. Eso provoca que no se saquen adelante los temas en los que dicen que están trabajando pero en los que no se ve ningún grupo. Las mociones aprobadas en los plenos tampoco se ejecutan, lo que da a entender que hay algo que no marcha bien. Sí que se nota la crispación, la división que hay en el grupo de gobierno", ha manifestado Lobato en Crónicas Radio-Cope Lanzarote.

La ex edil de Arrecife, que ha renunciado desde el pasado viernes a su acta como edil de Somos Lanzarote en Arrecife tras haber sido nombrada integrante del Secretariado Confederal Nacional de Intersindical Canaria, ha explicado que se marcha "contenta por la experiencia adquirida, pero triste por que el Ayuntamiento e Arrecife no levante cabeza".

"Es una pena que tengamos un grupo de gobierno que con sus luchas internas, tanto a nivel local como canario, no hagan posible que se solucionen los problemas de los ciudadanos de Arrecife, pero espero que en un futuro próximo esta situación cambie y que se den cuenta de que con estas luchas internas solo perjudican al ciudadano, pues seguimos con una atención sanitaria y social deficientes y asuntos prioritarios para los ciudadanos que siguen sin arreglarse; igual que los índices de pobreza siguen subiendo", ha remarcado Lobato en el programa ’A buena hora’.

"Si a ellos solo les preocupan sus luchas de poder y sus luchas por estar en un sillón", ha advertido, "no hacen nada ni en el Ayuntamiento ni en el Gobierno canario tanto CC como el PSOE". "Lo prioritario", ha dicho Lobato al ser preguntada por la discrepancia de la Avenida Marítima de Arrecife, "para ellos es gobernar sin Gobierno, pues dan muestras de que no tienen un programa electoral a seguir", ha explicado. "La ciudad parece un tercer mundo y deberían sentarse todos los grupos para mejorar el estado de la ciudad", ha indicado.

En cuanto a la situación de Andrés Medina, el portavoz de Vecinos Unidos que concurrió a las últimas elecciones locales de la mano de Somos Lanzarote pero que ha sido expulsado de esta organización desde noviembre pasado, Coralia Lobato se ha mostrado muy prudente y ha preferido optar por no valorar la denuncia interpuesta por el actual concejal no adscrito ante Fiscalía, en la que a través de un informe cuestiona su expulsión de Somos Lanzarote y que los asamblearios mantengan grupo político en Arrecife. "Somos Lanzarote ya expresó lo que debía expresar. La Asamblea decidió en en su momento que se le abriera expediente. Creo que Andrés Medina se equivocó de partido desde que dijo en un primer momento que no era asambleario, porque nosotros sí que lo somos", ha manifestado Lobato, que confía en que sea el propio Medina el que aclare lo ocurrido. "Nosotros seguimos trabajando con nuestro programa electoral y seguiremos ahí para tratar de sacar adelante con nuestro proyecto los temas que preocupan a los ciudadanos de Arrecife y de Lanzarote", ha relatado. "Nosotros no tenemos nada que decir sobre Andrés Medina. Él sabrá lo que hace o deja de hacer ya que la decisión ha sido asamblearia", ha añadido.

El concejal de Vecinos Unidos, hasta noviembre edil de Somos Lanzarote, ha alegado "indefensión" por parte de Somos y de la propia Alcaldía capitalina, a los que acusa de no aportar documentación ni respetar sus alegaciones tras conocerse el informe de Función Pública del Gobierno de Canarias, que efectivamente, viene a avalar la tesis de que Somos Lanzarote debe mantener su grupo político en la capital a pesar de haber pasado de tres a dos concejales en la Corporación, precisamente por la expulsión de Medina, que ha aportado en Fiscalía un informe elaborado por Fernando Rodríguez, el que fuera durante años secretario de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Lanzarote, que contradice el informe encargado "a la carta" por la Alcaldía capitalina a Función Pública.