¡Coño, preséntate! ¿Qué quieres, que te metan en Ferraz en palio como si fueras la Macarena?

Cándido Marquesán Millán · 1ro de febrero de 2017

O sea, que el control del partido ha pasado a manos de una baronesa encumbrada por dos caballeros, como Chaves y Griñán. Representa lo peor del felipismo rancio, apolillado, sin crédito. ¡Dios mío! ¡En qué manos estamos! Y a esta señora le han rendido y le siguen rindiendo culto y pleitesía muchos de los barones. Olé tus c. Esta señora, me gustaría conocer qué discurso político tiene, o si ha escrito algún tratado de ciencia política, que cambiará de arriba abajo el futuro de la humanidad. Yo no la he oído mucho más: Haré lo que quieran mis compañeros. Yo estaré al servicio de España. Lucharé para conseguir un partido ganador. Defender la democracia. Somos el PSOE y eso tiene una fuerza enorme. Y estoy convencida de que nos vamos a levantar muy rápido y vamos a estar en condiciones de volver a ganar muy pronto. Profundidad, calado, pensamiento de enjundia ideológica. ¡Anda ya! Y es probable que encima se lo crea. Claro. Toda la guardia pretoriana que la rodea le va diciendo constantemente eres la más guapa, la más lista. En definitiva, la Rosa Luxemburgo del siglo XXI. Es patética. Para corroborar esta circunstancia no hay más que verla entrar a la sede de Ferraz y la prepotencia al hablar ante muchos micrófonos que la asedian. Vamos a ver, ¿Qué méritos políticos ha contraído para llegar a pensar de esta manera? Es cierto que ganó las últimas elecciones autonómicas en Andalucía, pero conviene mirar el retrovisor de la historia. En las elecciones del 2015 le votaron 1.409.042 andaluces; el 35,43%; lo que le supuso 47 escaños. En las elecciones del 2012 a Griñán le votaron 1.523.465 andaluces; el 39,52%, lo que le supuso 47 escaños. Es decir que Susana Díaz empeoró claramente los resultados electorales con respecto a Griñan. Por ende, tampoco hay que alardear tanto de su triunfo. ¿Acaso piensa que la victoria en Andalucía se debió a su extraordinaria personalidad? Si lo piensa, es que está desconectada de la realidad. Todos sabemos que Andalucía por razones que se escapan a este artículo es un terreno electoralmente favorable al PSOE. En lo que está muy preparada es en las luchas intestinas en el partido. Tuvo buenos maestros. En el comité-autentico golpe de Estado- que defenestraron con alevosía y premeditación a Pedro Sánchez siguió las mismas argucias, artimañas, puñaladas traperas de siempre. Todavía no se ha enterado que los tiempos son otros muy diferentes. Que los partidos políticos exigen democracia. No en vano, irrumpió el 15-M, que modificó la agenda política. Insisto que esta señora con su ambición, con el apoyo incondicional y sumiso de muchos de los barones está haciendo un daño extraordinario y no sé si irreparable al PSOE. La ambición no es un defecto, sino virtud, cuando existe equilibrio entre ella y quien la siente. Cuando detrás de la ambición solo se encuentra vulgaridad, resulta grotesca. Se hace mucho más daño al PSOE desde dentro que desde fuera. Todas las artimañas urdidas contra Pedro Sánchez por los barones del socialismo español pasarán a la historia de la indignidad de la política española. Y conviene de vez en cuando que algún político, con la cabeza bien asentada advierta y amoneste de los errores que cometen algunos “líderes” políticos. Los buenos asesores son aquellos capaces de advertirles que se están equivocando. Los que siempre les halagan los oídos, son otra cosa muy diferente, cuyo nombre lo dejo a elección de quien haya tenido la paciencia de leer estas líneas. Al respecto resultan muy pertinentes algunas reflexiones del conde de Romanones, que de política sabía algo. “La adulación deforma el espíritu. Al adulador, en el fondo se le desprecia, pero no se le aleja. Mas está claro que el peor enemigo del gobernante es el adulador. El gobernante que se halla en la cúspide, acaba por acostumbrarse de tal modo al incienso, que toda adulación le parece tributo obligado a su persona. No se da cuenta de que a la inmensa mayoría de las gentes les produce cansancio y aun molestia el elogio excesivo.” No me resisto a señalar lo que Borrell dijo tras el golpe de Estado de Ferraz: “Esta señora se debió enterar y llegar a la conclusión después del 26-J que con 85 diputados hay que ir a la oposición y también que no se pueden hacer unas terceras elecciones. Pues explíquemelo, cómo. Si tenemos que ir a la oposición, se necesita un gobierno. Será necesaria la abstención patriótica”. ¡Ah amigo! Decir esto sólo está al alcance de valientes. Que lo haga otro. Diga “hay que defender la abstención” y luego vaya a una asamblea socialista de Dos Hermanas. ¡Ah, amigo! Eso no. Preséntese a unas primarias ante la militancia. Ahí se demuestra la talla política. Pero cómo va hacerlo si tiene que salir a escondidas de la sede de Ferraz. Es mucho más fácil salir en un congreso, cuyos delegados en su mayoría son estómagos agradecidos, que no han hecho otra cosa en su vida que dedicarse a la política. Se afiliaron a las Juventudes Socialistas, colocaron cuatro carteles en las elecciones municipales de su pueblo, salieron concejales, a la siguiente diputado provincial o autonómico. Y luego a la ejecutiva. ¿Le suena, Baronesa? ¿Le suena Mario Jiménez? ¿Le suena Verónica Pérez? Esta última, fue la que se presentó ante la sede de Ferraz diciendo altanera “En este momento la única autoridad que existe en el PSOE soy yo". ¡Vaya espectáculo! Dijo bien Borrell, que no era un golpe de estado, pero que si lo fuera, debía haberlo preparado un sargento chusquero. Se quedó corto, debió ser un cabo primero. Borrell en la misma entrevista en un ejemplo de sentido común señaló que algún día, si la izquierda quiere volver a gobernar este país, tendrá que hablar con Iglesias, entre, además de sus 5 millones de votantes, porque muchos de los hijos de los socialistas se han decantado por Podemos. ¿De dónde han salido y por qué los 5 millones de votos de Podemos? Que el bipartidismo ya no existe. ¿Todavía no se enteran? Que los tiempos políticos son otros. ¡Ah! Perdón, seguro, que nuestra nueva lideresa, que será para los socialistas nuestro faro en esta larga travesía por el desierto, con su inteligencia, empuje y perspicacia políticas ya tiene la estrategia diseñada para recuperar esos 5 millones de votos. ¡Coño, preséntate! ¿Qué quieres? Que te metan en Ferraz en palio como si fueras la Macarena. Termino con las palabras encomiables de Francisco Toscano, el alcalde Dos Hermanas, que no se caracteriza por morderse la lengua: «Susana Díaz a Andalucía, a eso se tiene que dedicar». 