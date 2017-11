Sección > Entrevistas



Soledad Giménez, cantante



“¡Cómo hemos cambiado! forma parte de nuestras vidas más allá de la canción”

“Ahora muchos jóvenes escuchan las canciones que les aconsejan youtubers que no tienen por qué saber de música pero que cobran de las discográficas” Crónicas · 24 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más Este sábado se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género y la forma más bonita de concienciar sobre este tema es acudir al concierto que Sole Giménez ofrece en los Multicines Atlántida. La voz de “Presuntos Implicados” aprovecha su amistad con grandes hombres sensibles de la música española para traernos un concierto que homenajea a todos aquellos que no tienen miedo a quitarse la careta y mostrar sus sentimientos. Este viernes, un día antes del concierto que tendrá lugar este 25 de noviembre a las 20:30 horas, estuvo en "La Mañana" de Crónicas Radio-COPE Lanzarote y habló de su actuación y de otros temas de su larga y reconocida trayectoria.

- Estamos en un momento que nos pilla inmersos en el juicio a la tristemente famosa “Manada”, con una víctima que se ha visto señalada en lugar de poner el foco en sus agresores y con otra mujer, embarazada, asesinada este viernes en Castellón. ¿No cree que se necesita seguir sensibilizando más que nunca? Me honra que un concierto mío pueda ayudar a sensibilizar y visibilizar un problema del día a día pero que nos cuesta entender como propio. Pensamos que pobrecitas a las que les pasa sin pensar que es algo de todos. Muchas personas hacemos el trabajo de visibilizarlo y tratamos que no vuelva a ocurrir. - ¿Puede que este juicio tan mediático esté sirviendo para que haya un antes y un después en cuanto a la percepción que tiene la sociedad sobre las agresiones sexuales? Lo que pasa es que llevamos años de trabajo en ese sentido y procurando que se haga justicia en la igualdad de los derechos de los hombres y las mujeres pero no podemos bajar la guardia. Esto es un trabajo que va a durar cientos de años. Lo que es triste es que haya este repunte de violencia y de violencia machista. Son conductas que muchísimos de nosotros no llegamos a concebir. Hay que preguntarse en qué tipo sociedad estamos viviendo, que banaliza la violencia de esta manera. Lo podemos ver en series, en películas y tenemos un contacto habitual con la violencia como si fuera lo normal. - Quizá hasta ahora no hemos sabido hablar el lenguaje de la gente más joven a la hora de que entiendan lo que es el machismo. ¿Puede la música hacer algo al respecto? Tenemos que utilizar todas las vías que estén en nuestra mano. Sobre todo, pienso que hay que educar con el ejemplo. A veces somos los adultos los que no damos el mejor ejemplo y eso les lleva a repetirlo. Convivimos diariamente con micromachismos que pasan desapercibidos pero que van dejando una huella imborrable que siempre termina por salir. Hay que educar a los jóvenes y escucharles y ponerles ejemplos. Sí creo que la música puede hacer mucho. Lo que sucede es que en la música también hay letras muy machistas y vemos que ganan premios canciones que cosifican a la mujer. Los jóvenes tienen un bombardeo de mensajes contradictorios. - ¿Se cuidaban más las letras antes que ahora? En los años 80 también había canciones que decían cosas horribles sobre las mujeres. Lo que ocurre es que la música está patas arriba. Se puede escuchar más música que nunca porque todo está al alcance de todos y eso quizá ha quitado criterio. Ahí también tiene mucho que ver la educación para que sepas qué escuchar y qué no. - Hace unos días estaba en Lanzarote Mikel Erentxun, que es uno de los hombres que ha participado en su último disco y decía que antes teníamos que ahorrar y seleccionar muy bien la música que comprábamos. ¿Quizá eso nos daba el criterio que dice que falta hoy? Teníamos una cultura del ahorro y no podíamos acceder a toda la música. Sin embargo, nos educábamos más. Ahora tienen a los youtubers que tienen millones de seguidores pero que puede que sepan de música o no . - ¿No es preocupante que las nuevas generaciones se vean influenciadas por mucha gente que no ha hecho nada más que opinar en vídeos? Sí o que se ha hecho una foto bonita en Instagram. El caso es que pueden conseguir que la gente escuche algo porque la compañía de discos le ha pagado para que lo recomienden y a lo mejor, no tiene ni idea de música. Es un momento muy caótico y no sé hacia dónde vamos. Yo traigo un disco compuesto por mis compañeros y por mi misma, hecho de canciones originales, de duetos, en el que se demuestra que hay muchos hombres sensibles, que van con nosotros de la mano y que están deseosos de que este camino sea más bonito para todos. - ¿Por qué surge ahora este disco de “Hombres Sensibles”? Surge de la necesidad de hacer un disco nuevo, de canciones originales y con la posibilidad de llamar a amigos a los que admiro muchísimo y que me podían ayudar. Al final, les invito a cantar y resulta que todos son hombres y me pareció precioso que se quitaran la capa de insensibilidad y que hayan dado ese paso y sirvan de ejemplo para los demás. - ¿Cómo se consigue que gente como Mikel Erentxun, Víctor Manuel, David de María, Dani Martín y otros muchos quieran dar ese paso de mostrarse como hombres sensibles? Supongo que es una cuestión de amistad y de respeto, que es lo más bonito que hay detrás de este disco. Los músicos nos apreciamos y nos respetamos y aunque no somos un colectivo unidos, muchos sí que queremos colaborar. Los que están en el disco son unos supervivientes porque el que menos tiempo lleva en la música es Dani Martín y ya lleva 20 años. Cuando has hecho un camino común, te unes mucho. - ¿También dijeron eso de “cómo hemos cambiado” cuando se juntaron? Pues sí, como cuando se junta cualquier grupo de amigos. Es una frase que ya va más allá de la canción. - ¿Cómo va a ser el concierto que ofrezca este sábado en Arrecife? Venimos a presentar las canciones del último disco pero también habrá otras que llevan acompañándome mucho tiempo. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :