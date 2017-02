Sección > Lanzarote



José Brito y José Luis Aparicio ofrecen un balance de su gestión al frente de la Sanidad pública en Lanzarote



"Coalición Canaria lleva desde tiempos inmemorables regalándole la resonancia magnética a la sanidad privada en Lanzarote"

Critican los recortes introducidos por CC desde Hacienda en el Gobierno de Canarias y advierten de que "con unos simples cambios la Sanidad pública de Lanzarote", que logró un superávit "pernicioso" de más de 14 millones de euros entre 2010 y 2014, podría ahorrarse unos 2 millones de euros al año Ricardo Jordán · 4 de febrero de 2017

Compartir | | Aun más José Brito: “Espero que la actual dirección sanitaria mantenga nuestra hoja de ruta, consensuada con pacientes, colectivos y sindicatos” El ya ex director del Área de Salud de Lanzarote, José Brito, y el todavía gerente del Hospital General Doctor José Molina Orosa, José Luis Aparicio, han comparecido este jueves ante los medios de comunicación para hacer un balance de su gestión al frente de ambas áreas durante el último año y medio. Todo apunta a que la "guerra sucia sanitaria" entre CC y PSOE no ha terminado. Tras la ruptura del pacto de Gobierno entre CC y PSOE, ambos dirigentes han reconocido que el proyecto de cuatro años se ha visto truncado tras solo 15 meses de gestión. Al margen de mostrar su decepción por el devenir de los últimos acontecimientos, pedir perdón a los usuarios por las actuales carencias de la Sanidad en Lanzarote y agradecer a sus equipos profesionales y al PSOE la confianza depositada, Brito y Aparicio han criticado con dureza los recortes introducidos desde la Consejería de Hacienda del Gobierno de Fernando Clavijo. En este sentido, el todavía gerente del Hospital Molina Orosa, José Luis Brito, ha denunciado que "Coalición Canaria lleva desde tiempos inmemorables regalándole la resonancia magnética a la privada en Lanzarote". A su juicio, si la Sanidad Pública, de la que ha criticado que ha logrado un superávit "pernicioso" en la Isla de más de 14 millones de euros entre 2010 y 2014, contara con el aparato para las resonancias magnéticas, Lanzarote se ahorraría unos 300.000 euros al año. "Es un equipo que podría ser amortizado, según establecen tres estudios distintos, en un máximo de 3 ó 4 años", ha explicado Aparicio, tras apuntar que para la adquisición de esta infraestructura sanitaria está todo preparado y que este hecho podría producirse antes incluso del verano, según los planes de la Dirección de Sanidad saliente. José Brito y José Luis Aparicio han ofrecido un balance de su gestión al frente de la Sanidad pública en Lanzarote destacando diversos logros como la reducción en un 39 por ciento de las listas de espera para pacientes que llevaban inscritos un año, y advirtiendo de que "en caso de que se introdujeran unas pocas modificaciones en los capítulos financieros y tecnológicos, la Sanidad de la Isla podría ahorrarse unos 2 millones de euros al año. Por el momento, el Gobierno canario que preside Fernando Clavijo ya ha sustituido en el cargo de director insular del Área de Salud a José Brito por el nacionalista Erasmo García. Logros de la gestión socialista en Sanidad La licitación del consultorio de Tinajo; la reorganización de los equipos médicos de La Graciosa; la gestión para la inminente apertura de la nueva planta de cirugía del Hospital General, cuyas camas permitirán cruzar la línea al centro hospitalario al nivel 2; la adquisición de una ambulancia con soporte vital avanzado para la zona sur; el desbloqueo de la construcción del Centro de Salud de Costa Teguise; el ahorro presupuestario con medidas de modernización y nuevas tecnologías o la reducción de las listas de espera, son algunos de los logros de la dirección socialista del área de Salud de Lanzarote en este último año y medio. Así lo destacó su responsable, José Brito, quien señaló que tras el cese del consejero de Sanidad del PSOE, Jesús Morera, “el equipo en la isla se ha mantenido operativo por responsabilidad, pero en total desacuerdo con la persona elegida por Coalición Canaria para su sustitución”. Brito propuso al nuevo director sanitario que mantenga la hoja de ruta diseñada al comienzo de la Legislatura, “un documento que en sus primeros pasos ha demostrado su eficacia y ha sido consensuado por todos los actores implicados, pacientes, colectivos y sindicatos”. Por su parte, el todavía gerente del Hospital General Molina Orosa, José Luis Aparicio, dibujó un panorama desolador a su llegada a la dirección del centro hospitalario, “caracterizado por la descapitalización económica, la desmoralización del personal y el desprestigio del servicio público”. “Tras cuatro años de recortes en la atención sanitaria, que permitieron un superávit de 14 millones de euros, decidimos cambiar los criterios de ahorro y la reducción de servicios, personal, fármacos y tecnología por inversión en equipamientos propios, lucha contra el absentismo en las citas, mejora de la comunicación y una apuesta por la instalación de geotermia en las dependencias hospitalarias”, apuntó Aparicio. Brito y Aparicio cerraron su intervención en la sede del PSOE con una invitación a la sociedad de Lanzarote a apoyar la manifestación de AFOL para la instalación de la radioterapia en la isla, “pues todas las exigencias que redunden en una mejora del servicio público de salud contarán con nuestro respaldo”. El encuentro se ha celebrado en la sede socialista del barrio de Valterra, en Arrecife, desde las 10.40 horas, y ha contado, entre otros, con la presencia de la secretaria general del PSOE en Lanzarote y diputada regional, María Dolores Corujo, y del ex viceconsejero de Justicia y ex secretario general de los socialistas en la Isla, Manuel Fajardo Palarea. Versión imprimir



