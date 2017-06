Sección > Lanzarote



Los nacionalistas recuerdan a los socialistas que ellos también votaron a favor de la celebración de la consulta popular para decidir el futuro de la Avenida



Coalición Canaria apoya a los concejales de Arrecife y pide a la alcaldesa Eva de Anta que cumpla sus propios acuerdos

Crónicas · 8 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Coalición Canaria (CC) ha mostrado este jueves en nota de prensa su total apoyo a los cinco concejales de su formación en el Ayuntamiento de Arrecife y respalda su postura a favor de la apertura de la Avenida Marítima de la capital en sentido sur-norte. Los nacionalistas aclaran que el posicionamiento de sus compañeros en Arrecife es una postura consensuada y ratificada por los órganos del partido, tanto en el ámbito local como insular, y que es el PSOE quien no está cumpliendo con su compromiso de realizar la consulta demandada. Una consulta que respaldó en un Pleno de la Corporación hace ya ocho meses. “No entendemos este cambio de postura de la alcaldesa de la capital ni su actual negativa a realizar un acto de participación democrática que permita tomar una decisión acorde a lo que la ciudadanía quiera para esa arteria central de la capital”, asegura la secretaria general, Midalia Machín. Los nacionalistas ya han trasladado a sus socios de gobierno su postura y su intención de apoyar cuantas iniciativas surjan en los plenos de las instituciones para dar participación a la ciudadanía en las decisiones que se toman y recuerdan a los socialistas que ostentar una Alcaldía, que no cuenta con mayoría absoluta, no da derecho a adoptar ciertas actitudes y formas que se alejan de principios democráticos y de participación que este Partido tiene como bases. “Si de la totalidad de concejales que componen el pleno, tan sólo los seis del partido socialista votaron en contra”, subraya la secretaria general. Así, Machín pide a la primer edil capitalina que reconsidere su actitud y que cumpla los acuerdos que ella misma aprobó. “No es de recibo que ocho meses después de votar a favor de realizar una consulta popular que decida qué es lo que quiere la ciudadanía para la principal arteria de Arrecife, no se haya hecho nada al respecto, subraya. Es por esto que la secretaria general de Coalición Canaria en Lanzarote considera que “los compañeros de Arrecife han mostrado una actitud valiente al romper la disciplina de voto en este tema, poniendo por delante lo acordado en anteriores sesiones plenarias y siempre defendiendo que haya una consulta en breve, con fecha fijada, que decida" “El tema de la Avenida es importante por todo lo que ello conlleva económicamente para la ciudad, pero también debemos tener en cuenta otros temas prioritarios para la ciudad, afirma Midalia Machín. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :