Clavijo señala a Ley del Suelo como “una oportunidad” para acelerar el crecimiento económico y la creación de empleo en las Islas

Crónicas · 11 de enero de 2017

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado este miércoles en un encuentro con miembros del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife que la Ley del Suelo constituye "una oportunidad" que permitirá consolidar el crecimiento económico y a su vez generar empleo en el Archipiélago. El Ejecutivo regional explica en nota informativa que durante la reunión de trabajo, a la que también asistió la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Mariate Lorenzo; y el viceconsejero del Sector Primario, Abel Morales; el presidente canario apuntó que este instrumento "no solo permitirá dar un salto cualitativo en la gestión del suelo sino hacernos más competitivos" a la vez que blindará la protección del suelo, propiciará una mayor seguridad jurídica, reducirá plazos, a la vez que simplificará y centralizará los trámites. De la misma forma, en el encuentro el Círculo de Empresarios y Profesionales trasladaron entre otros asuntos su preocupación por la normativa vigente en materia de Ocio y Restauración en el Sur de la Isla; así como, le expusieron al presidente la problemática en torno a la diferencia de criterios, según el sector empresarial, de Costas en relación a la Zona Especial de Conservación de la franja marítima Teno-Rasca; la situación de las obras de carreteras pendientes; la de los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PPM) o el estado en el que se encuentra la obra del Hospital del Sur. Al respecto, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, informó del plazo otorgado a la empresa concesionaria para que cumpla con la oferta e insistió en que "la obra no costará ni un euro más a los canarios ni vamos a permitir que se haga una chapuza. Si la empresa no cumple vamos a caer con todo el peso político y jurídico", apostilló.



