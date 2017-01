Sección > Canarias



El presidente del Gobierno de Canarias agradece en Cope Canarias que el PP y la Agrupación Socialista Gomera hayan hecho "una apuesta clara por la estabilidad"



Clavijo intentará articular una "mayoría parlamentaria sólida" para "afrontar los retos de Canarias"

Crónicas · 2 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tratará de articular "una mayoría parlamentaria sólida" ante un nuevo Gobierno en minoría tras la ruptura del pacto con PSOE, para "afrontar los restos de Canarias", y en este margen de Navidad "poco tiempo ha habido para negociar", apuntó. En cualquier caso, en la entrevista concedida este lunes a Cope Canarias, Clavijo agradeció que "el PP haya hecho una apuesta clara por la estabilidad" así como "la Agrupación Socialista Gomera (ASG)". Así, el jefe del Ejecutivo canario añadió que sería "fantástico si conseguimos un pacto estable" y si no "iremos negociando con todas las fuerzas políticas punto a punto". Además, adelantó que le gustaría arrancar el 9 de enero con el Consejo de Gobierno nombrado y matizó que "por respeto", no adelantará información, sino optará por una rueda de prensa "cuando tenga los nombres de los consejeros". Fernando Clavijo se ha marcado como objetivo para este 2017 la creación de empleo, pues "eso significa que hay bienestar para nuestra ciudadanía, y menos gente en exclusión social" y "ahí estamos articulando todos nuestra estrategia, en los servicios públicos básicos esenciales", ha subrayado. El presidente ha aseverado que a esta estrategia se suman "las políticas económicas" con Canarias que acaba el año "con un 3,4% de crecimiento del PIB, dos décimas por encima de la media de España , eso significa que algunas cosas se están haciendo bien", dijo. Este año, para Clavijo es "clave" porque está empezando a subir el precio del petróleo, el tipo de interés, y esto supone que "o hacemos las cosas bien o podemos estancarnos". Así todo "las previsiones dicen que la economía canaria crecerá un 2,6%" y eso significa que si seguimos haciendo las cosas bien tendremos capacidad de generar empelo", sostuvo el presidente canario. Sobre la ausencia del presidente del Cabildo, Antonio Morales, en la firma para el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), Fernando Clavijo ha subrayado que "Morales tiene que responder", y que su postura responde "más a una estrategia personal". "Será él el que tenga que responder más allá de toda la polémica" y "no me preocupa que lleve este asunto a los tribunales" pues "la ciudadanía de Gran Canaria está esperando a que solucionemos sus problemas de empleo y la competitividad de la isla". Versión imprimir



