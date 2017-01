Sección > Canarias



Nueva Canarias dice apoyar al Gobierno en la Conferencia de Presidentes sólo en la reforma de la financiación autonómica. Rodríguez y González constatan la soledad del jefe del Ejecutivo en la primera reunión con los grupos tras perder la mayoría parlamentaria que le eligió



Clavijo acude a la VI Conferencia de Presidentes con el respaldo de patronal, sindicatos y grupos parlamentarios

El presidente canario mantuvo dos reuniones de trabajo con los responsables de los Grupos parlamentarios y del Consejo Asesor para abordar el posicionamiento del Archipiélago de cara a esta importante cita entre Gobierno de España y CCAA Crónicas · 13 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, acudirá a la VI Conferencia de Presidentes con el respaldo de los grupos parlamentarios y de los agentes económicos y sociales del Archipiélago. Clavijo, según la información aportada por el Gobierno regional en un comunicado de prensa, se reunió este viernes con los responsables de los Grupos con representación en el Parlamento de Canarias, excepto el Grupo Parlamentario de Podemos, que declinó la invitación, así como, con el Consejo Asesor del Presidente, con el fin de consensuar el posicionamiento de la Comunidad Autónoma en la VI Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo martes, 17 de enero, en Madrid. El presidente canario insistió en “el papel de las Islas en un foro en el que presidente del Gobierno del Estado y presidentes autonómicos hablaremos del presente y del futuro en materia política, económica y social”. Por este motivo, sostuvo, “es vital abrir espacios de diálogo como los de hoy, tanto con las fuerzas políticas con representación en el Parlamento como en el ámbito del Consejo Asesor del Presidente, porque el martes no irá a la Conferencia de Presidentes el Gobierno de Canarias, sino que irá Canarias”. Esta es la primera convocatoria de la Conferencia de Presidentes que se realiza desde el año 2012 después de que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, hiciera un llamamiento para relanzar el diálogo y la cooperación multilateral entre el Gobierno del Estado y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. Este llamamiento se materializó en reuniones y contactos vía telefónica del presidente canario con los diferentes presidentes autonómicos. Asimismo, Fernando Clavijo solicitó formalmente la convocatoria de la Conferencia de Presidentes al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy. Entre los temas a abordar por el órgano de máximo nivel de cooperación entre Gobierno del Estado y CCAA figuran aspectos “vitales” para Canarias como “el comienzo inminente de los trabajos para la reforma del actual Sistema de Financiación Autonómica”, según confirmó el presidente canario, “en el que las Islas jugarán un papel fundamental, ya que, estamos ante una oportunidad única para defender las singularidades del Archipiélago en asuntos tan sensibles como la prestación de los servicios públicos esenciales y el sobrecoste de la prestaciones sociales, sanitarias y educativas en un territorio fragmentado como el nuestro”. Fernando Clavijo aseguró que Canarias “acudirá unida a la Comisión de Expertos”, que se creará al efecto y que estará integrada por Gobierno de España y Comunidades Autónomas “para garantizar la sostenibilidad del estado del bienestar”. De la misma forma, el resto de asuntos que se abordarán en la VI Conferencia de Presidentes y adelantados por el presidente canario, Fernando Clavijo, será el impulso de la tarjeta social en materia de Empleo; medidas sobre la suspensión del suministro eléctrico o bono social; mecanismos para el desarrollo de la participación de las CCAA en los asuntos de la Unión Europea; la estrategia frente al reto demográfico; el pacto social y político por la Educación; la puesta en marcha de mecanismos de cooperación entre las distintas administraciones para el ejercicio de las competencias de las diferentes administraciones en materia de Protección Civil; el desarrollo y aplicación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y de la Movilidad Interadministrativa; así como la modificación del Reglamento de la Conferencia de Presidentes. El próximo martes, 17 de enero, a las 8.30 horas dará comienzo la VI Conferencia de Presidentes a la que asistirán el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y los presidentes autonómicos, entre ellos el presidente canario, Fernando Clavijo, y contará con la presencia del Rey, Felipe VI. Las sesiones de trabajo se desarrollarán en el Salón de los Pasos Perdidos del Senado y está previsto, finalice, a las 17.30 horas. A partir de las 18.00 horas tendrá lugar la comparecencias del presidente del Gobierno del Estado y de los presidentes autonómicos. Apoyo parcial de Nueva Canarias Por su parte, Nueva Canarias (NC) dice este viernes respaldar al Gobierno de Canarias en la Conferencia de Presidentes del Senado sólo en la reforma de la financiación autonómica, uno de los 10 puntos incluidos en el orden del día. El presidente de NC, Román Rodríguez, y la presidenta del grupo parlamentario, Esther González, explican en nota de prensa posterior que constataron "la soledad" del jefe del Ejecutivo, Fernando Clavijo, en la primera reunión con los grupos tras perder la mayoría parlamentaria que le eligió como presidente y constituir un gabinete monocolor de CC en precario. Los dirigentes de NC autorizaron este viernes a Fernando Clavijo a utilizar el apoyo de los nacionalistas de izquierdas en la cita del próximo martes en la Cámara Alta “solamente para un tema vital y que responde a los intereses generales de Canarias”, la reforma de la financiación autonómica. Los criterios defendidos y trasladados por Rodríguez y González al jefe del Ejecutivo fueron que Canarias tiene que llegar a la media de la financiación per cápita en las competencias autonómicas, es decir, en la financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales y que estos recursos tienen que invertirse en esos tres servicios públicos esenciales (carácter finalista). Un argumento que sirvió a Rodríguez para avisar al jefe del Ejecutivo que “no nos puede llamar para lograr que todos rememos en la misma dirección y luego ignorarnos por completo” cuando los fondos estatales llegan a la Administración canaria, como ocurrió con los 160 millones de euros del Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE), que han nutrido el “fondo clientelar de Canarias” y que son recursos de la financiación autonómica, precisó. Nueva Canarias defiende también que, en el nuevo modelo, se incluya el coste derivado de la lejanía y la insularidad, la separación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) del sistema resultante y la corresponsabilidad fiscal. Tras denunciar que decisiones “erróneas” de Clavijo, como la bonificación indiscriminada del impuesto de Sucesiones y el de Transmisiones Patrimoniales, con los que las arcas canarias dejan de ingresar más de 75 millones de euros, “nos pueden pasar factura” al formar parte de la cesta de impuestos que nutren la financiación autonómica; Rodríguez avisó que, si el Estado no aporta recursos adicionales, “situación extremadamente difícil, y si no se rompe el statu quo, saldremos mal parados”. El presidente de NC refirió una segunda dificultad añadida para que las próximas negociaciones entre el Gobierno estatal y las comunidades de régimen común concluyan con un nuevo sistema de financiación autonómica. Se refirió al problema territorial con Cataluña. Esther González y Román Rodríguez verificaron la soledad en la que se encuentra el jefe del Ejecutivo tras haber perdido la mayoría del Parlamento que le designó como presidente del Gobierno de Canarias y de haber formado un gabinete "monopartidista en precario". “Todos menos la Agrupación Socialista Gomera y CC le hemos recordado que al presidente que carece de mayoría parlamentaria, que tiene que hablar en nombre de todos y que es, en la Cámara, donde se debe consensuar la posición final que defenderá Canarias” cuando se inicie el proceso de negociación. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :