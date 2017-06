Sección > Lanzarote



Benjamín Perdomo (Cs) denuncia que se “ha presentado el proyecto a los medios de comunicación sin haberlo llevado al consejo de administración”



Ciudadanos solicita un consejo de administración extraordinario de la EPEL para debatir el proyecto del Islote de la Fermina

Crónicas · 16 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Ciudadanos (Cs) ha solicitado este jueves a la Empresa Pública Empresarial Local (EPEL) de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s) que “convoque un consejo de administración extraordinario para debatir sobre el proyecto del Islote de la Fermina”, después de que “el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Arrecife presentaran el pasado lunes el supuesto proyecto para su rehabilitación y próxima apertura”. Así lo ha manifestado en un comunicado de prensa remitido por la formación naranja a este diario el consejero de Cs en la Corporación insular, Benjamín Perdomo, quien ha asegurado que “la presentación del supuesto proyecto ha sido una verdadera tomadura de pelo”, ya que “la EPEL no ha llevado al consejo de administración este plan que comunicaron a los medios de comunicación tanto la institución insular como el consistorio capitalino”. En este sentido, Perdomo ha explicado que “si los Centros de Arte, Cultura y Turismo son los que van a hacerse cargo de la recuperación del Islote de la Fermina tendrían que haberlo presentado y consultado en el consejo de administración”, por lo que “no se puede tomar una decisión y comunicarlo a los medios sin contar con la aprobación de dicho consejo”. Al respecto, el consejero de Cs ha señalado que “no han explicado el camino a seguir en la rehabilitación”, y no han presentado “los convenios y acuerdos entre ambas instituciones para sacar adelante este proyecto”, así como “los estudios económicos y de personal ni los documentos de cesión de espacio por parte del Ayuntamiento de Arrecife”. “Es vergonzoso que ya hayan presentado a los medios un proyecto que no ha sido debatido en el consejo de administración y del que no han presentado la documentación necesaria”, ha lamentado Perdomo. Por último, ha asegurado que “esta petición cumple con el beneplácito de Podemos, Somos Lanzarote, el PP y el Comité de Empresa”. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :