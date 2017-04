Sección > Canarias



La diputada de C’s, Melisa Rodríguez, pide además que expliquen “el motivo por el que, a diferencia de otros indultos, en este caso no se han detallado las razones del mismo”



Ciudadanos pregunta al Gobierno por las razones “de justicia y equidad” que han llevado al indulto parcial de un promotor inmobiliario que estafó a varias familias en Tenerife

Crónicas · 10 de enero de 2017

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPC's) en el Congreso y diputada nacional por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, ha registrado una pregunta en la Cámara Baja, para la que ha solicitado respuesta por escrito, sobre "las razones que han llevado al Gobierno de España ha indultar parcialmente a un promotor inmobiliario que estafó a varias familias en Tenerife" Al respecto, Rodríguez ha recordado este martes en nota de prensa que el pasado 2 de enero el Boletín Oficial del Estado (BOE) hacía público el indulto del promotor inmobiliario José Manuel Magdaleno, quien fue condenado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el pasado 20 de febrero de 2012 como autor de un delito continuado de estafa cometidos en el año 1.999. Por estos hechos, la portavoz de C´s ha explicado que fue condenado a una pena de tres años y seis meses de prisión, a una multa de nueve meses con una cuota diaria de seis euros, y se le inhabilitó para el desarrollo de actividades de construcción o promoción inmobiliaria por el tiempo de la condena. Sin embargo, "el pasado día 2 de enero, el Ministerio de Justicia hacía público el indulto de Magdaleno, amparándose en los informes del Tribunal sentenciador y del ministerio fiscal, pero sin justificar las razones de justicia y equidad que argumentan para conmutar la pena privativa de libertad", a condición de que se abonen las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia y a cambio de que no se vuelva a cometer ningún delito doloso en los próximos cuatro años. Ante estos hechos, Ciudadanos ha exigido al Ministerio de Justicia que explique las "razones de justicia y equidad en las que se han basado para tomar la decisión del indulto". Asimismo, la formación ha reclamado también saber "los motivos por los que en esta ocasión, a diferencia de otras, no se han especificado las razones del indulto". Por último, Rodríguez ha indicado que "a estos 12 últimos indultos aprobados el pasado 30 de diciembre, hay que sumar también los once que se realizaron en la pasada Semana Santa", por lo que ha pedido al Gobierno que explique además "la razón por la que han tomado estas decisiones en periodos vacacionales".



