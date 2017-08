Sección > Canarias



Crónicas · 31 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más Ciudadanos (Cs) ha registrado este jueves en el Parlamento de Canarias una iniciativa para solicitar al Ejecutivo Regional que “elabore un informe donde se detalle qué inversiones se han realizado en los últimos diez años en materia de depuración”, a través de “las tres administraciones competentes y sobre cuáles son las necesidades de los ayuntamientos canarios”, además de “detallar qué acciones específicas han llevado a cabo en cuanto a vertidos y cianobacterias”. Así lo ha manifestado en un comunicado de prensa de la formación naranja el coordinador regional de Cs, Mariano Cejas, quien ha comentado que “los frecuentes incidentes por contaminación en las costas canarias han provocado un grave deterioro de las aguas y fondos marinos”, hecho que pone en evidencia “la deficiente gestión de los vertidos que van al mar sin los tratamientos adecuados por incumplimiento sistemático de la normativa vigente”. Al respecto, Cejas ha lamentado que a este hecho se le ha unido este verano “la proliferación de las microalgas (cianobacterias) en varias zonas de Canarias”, y, sobre sus efectos en la fauna marina, “el Ejecutivo regional ha prevenido que en los próximos días pueden verse mortandades de peces”. Por ello, ha pedido también que “describa y aclaré qué medidas preventivas de protección de la salud”, en lo relativo al pescado y los puestos de primera venta, “se están realizando para asegurar que no existe toxicidad en el pescado que consumen los canarios”. Asimismo, el coordinador regional ha exigido al Gobierno de Canarias, a la vista de las informaciones contradictorias y su falta de transparencia en relación a este tema, que “elabore un informe que certifique con base científica que no hay relación directa entre los vertidos y las microalgas”, en el que se detalle que “las aguas sin depurar no son un ‘caldo de cultivo’ para la proliferación de las mismas”. Por otro lado, Cejas ha lamentado “la inexistencia de coordinación entre los ayuntamientos afectados por vertidos y microalgas”, por lo que ha solicitado que “se establezca un protocolo inequívoco para el cierre o no de playas de las islas ante el desarrollo de cianobacterias”. En este sentido, ha recordado que “hay 160 millones de euros que vienen de los fondos IGTE”, y ha indicado que “es vital que este dinero se aplique exclusivamente a depurar aguas”. Por último, el coordinador regional ha recalcado que “los canarios necesitan aguas en correctas condiciones”, así como “un presidente que dé la cara y no se esconda detrás de los técnicos en asuntos de importante gravedad como son los vertidos y las microalgas”. Versión imprimir



