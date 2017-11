Sección > Canarias



Mariano Cejas (Cs) recuerda a los nacionalistas que “la bandera no resuelve los problemas de los canarios, no contribuye a mejorar su Sanidad, ni a acabar con la pobreza”



Ciudadanos pide al CC-PNC que “deje de usar la bandera anticonstitucional” para “politizar el deporte y tapar su pésima gestión”

Crónicas · 20 de noviembre de 2017

Ciudadanos (Cs) ha pedido este lunes a Coalición Canaria (CC)-Partido Nacionalista Canario (PNC) que "se deje de usar la bandera anticonstitucional, la de las 7 estrellas verdes, para politizar el deporte y tapar así su pésima gestión". Al respecto, explican desde la formación naranja en nota de prensa, el portavoz autonómico de Ciudadanos, Mariano Cejas, ha señalado que "mientras se pierde el tiempo debatiendo este tema en el Parlamento de Canarias, no se habla de lo que es verdaderamente importante, como es el resolver los problemas de los canarios". "La bandera de las siete estrellas verdes no resuelven los altos tiempos de espera de las listas de sanidad, o los retrasos en el reconocimiento de la dependencia", ha señalado Cejas, quien ha invitado a la formación nacionalista a "acatar la normativa nacional y a dejar de ser el verso torcido de la misma". Es decir, les ha pedido que "se dejen de intentar politizar todo", y permitan que "el deporte sea solo deporte, y no un campo de cultivo para potenciar sentimientos separatistas o rupturistas". Por todo ello, y porque "se está hablando del cumplimiento de una norma estatal", Ciudadanos ha reclamado al Gobierno de Canarias que"priorice sus preocupaciones y atienda a las necesidades de los canarios", porque "no hay bandera de las siete estrellas verdes lo suficientemente grande para ocultar la mala gestión de CC y PNC".



