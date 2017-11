Sección > Lanzarote



Ciudadanos pide al Ayuntamiento de Tías que instale marquesinas en las paradas de guaguas de la Rambla Islas Canarias

Crónicas · 16 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más Ciudadanos (Cs) ha reclamado este jueves al Gobierno municipal del Ayuntamiento de Tías (PP-CC) que instale “marquesinas en las paradas de guaguas de la Rambla Islas Canarias”, o en su defecto inste al Cabildo insular a ello, puesto que “los usuarios del transporte público que usan las mismas no tienen un espacio en el que resguardarse del sol, el viento u otras condiciones atmosféricas”. Para ello, la coordinadora del grupo local de Cs en Tías, María Candelaria Sánchez, ha anunciado en un comunicado de la formación naranja que registrará un escrito en la Corporación local para que sea atendida esta demanda, porque “es primordial que un núcleo turístico como es Puerto del Carmen cuente con espacios adecuados para que los usuarios del transporte público o privado puedan esperar por él en condiciones”. En este sentido, Sánchez ha destacado que “es infrahumano que no haya nada que cobije al usuario de las mismas”, más aún cuando “son de las paradas más transitadas”, puesto que son “la salida de Puerto del Carmen hacia el aeropuerto, Arrecife o el resto de la isla”. “No se puede pretender que los lanzaroteños y los turistas hagan uso del transporte público, si no se les dota de un lugar de espera en condiciones”, ha advertido la representante de Cs en Tías. Por todos estos motivos, Ciudadanos ha urgido y exigido a la corporación local que “solucione cuanto antes este problema”, y que haga además “un estudio de cómo está la situación de las marquesinas y puntos de espera del transporte público en el municipio”, para “así corregir y acondicionar aquellos que no garanticen un mínimo de calidad a los usuarios”. Versión imprimir



