Benjamín Perdomo (Cs) considera que la institución insular “debe implicarse más en el control de las situaciones dramáticas que se viven en muchos centros educativos”



Ciudadanos lamenta que el Cabildo de Lanzarote se acoja a “su falta de competencias” para luchar contra el acoso escolar

Crónicas · 3 de febrero de 2017

Compartir | | Aun más Ciudadanos (Cs) ha lamentado este viernes que “el Cabildo de Lanzarote se acoja a su falta de competencias para luchar contra el acoso escolar” después de que los miembros del plenario rechazara su moción “para diseñar una estrategia global desde el el Cabildo de Lanzarote para la prevención y atención del mismo”, alegando que “este problema es únicamente competencia del Gobierno de Canarias”. Así lo ha expresado en nota de prensa posterior el consejero de Cs en la institución insular, Benjamín Perdomo, quien ha recordado que “en Las Palmas de Gran Canaria, San Cristóbal de La Laguna y El Rosario, entre otros municipios, Ciudadanos ha presentado iniciativas similares”, y, en estos casos, “sí han contado con el respaldo de esas instituciones”. “Ahí se ve el verdadero interés por colaborar y apoyar la prevención y erradicación del acoso escolar”, ha señalado Perdomo. Y ha añadido que “el Cabildo de Lanzarote debe implicarse más en la lucha y el control de uno de los mayores problemas que se viven en los centros educativos de la isla”, ya que “son situaciones dramáticas que en muchas ocasiones hace que los menores se planteen incluso el suicidio”. Por todo ello, el consejero de Cs ha denunciado que “una institución no puede acogerse a la falta de competencias para no trabajar”, o al menos “controlar que el programa que se ejecuta desde Gobierno regional se cumpla debidamente en la isla”. Y ha puesto como ejemplo “el caso de la creación de la figura de los mediadores en colegios e institutos”. Por último, Perdomo ha criticado también que “no dejan de aprobarse mociones que no se ven reflejadas en los presupuestos”, por lo que “no se entiende para qué se aceptan, si finalmente no van a ejecutarse”. Y ha lamentado que “se falte el respeto de esta manera al trabajo y a labor que desempeña la oposición en el Cabildo de Lanzarote”. Versión imprimir



