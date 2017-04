Sección > Canarias



Melisa Rodríguez asegura en COPE Canarias que “los ciudadanos de las islas no se merecen seguir en esta situación de inestabilidad política”



Ciudadanos invita a los responsables políticos de Canarias a dejarse de “dimes y diretes” y a trabajar por resolver los problemas de los canarios

Crónicas · 12 de enero de 2017

Así lo ha expresado este jueves la portavoz regional de C´s en Canarias y diputada nacional, Melisa Rodríguez, quien ha explicado que “los ciudadanos de las islas llevan más de un año y medio viendo que en lugar de resolver los problemas el Gobierno regional ha estado más preocupado en mantener el pacto”. Y ahora que se ha roto “se sigue hablando de otras cuestiones de inestabilidad política, pero no de lo realmente importante, como mejorar los ratios en Educación o disminuir las listas de espera sanitaria”. En una entrevista concedida a Cope Tenerife, Rodríguez ha pedido a los representantes autonómicos que “se dejen de especular, y se pongan a trabajar ya”. Y ha pedido además “un poco de seriedad y rigor, y que decidan lo que quieren hacer, porque los canarios ya están cansados de esta situación”. La portavoz regional de C´s ha apuntado que “mientras se habla de inestabilidad política, no se trabaja por resolver los problemas de los canarios”. Al respecto, ha recordado que “Ciudadanos fue el único partido nacional con agenda canaria”, ya que ha indicado que “para defender los intereses de los canarios no hace falta ser nacionalista”. Entre otros asuntos, Rodríguez habló de la necesidad de modificar la Ley Electoral canaria, y ha añadido que “Ciudadanos ya lo clamaba antes de la campaña autonómica, y lo va a seguir haciendo, porque es fundamental que haya una ley que represente a todos los canarios”. Para ello, “es primordial que antes de 2019 se bajen las barreras electorales en las islas, y se mejore la proporcionalidad del voto”. Por último, la portavoz regional de C´s ha hablado entre otros temas del Estatuto de Autonomía, o de la Ley del Suelo, de la que ha dicho que “es fundamental que se vele por un desarrollo sostenible y que exista un órgano intermedio, técnico y no político, que controle el crecimiento urbanístico”. Versión imprimir



