Víctor Duque lamenta que “para lo único que ha servido el presupuesto es para tapar agujeros que ellos mismos habían creado”



Ciudadanos critica la ineficacia del grupo de gobierno de Arrecife en la liquidación del presupuesto de 2016

Crónicas · 6 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) se ha mostrado este martes crítico ante “la ineficacia del Ayuntamiento de Arrecife en cuanto a la liquidación del presupuesto de 2016”, hecho que demuestra “la incapacidad, desidia y pasotismo del equipo de gobierno”. Así lo ha manifestado durante la celebración del pleno ordinario el concejal de Cs en el Consistorio capitalino, Víctor Duque, quien ha expresado que “es una verdadera vergüenza que un ayuntamiento que presume de transformar la ciudad de Arrecife no sea capaz de gestionar el presupuesto como es debido”. En este sentido, Duque ha explicado que “si se observa la liquidación se ve claramente como los problemas del pasado persisten a pesar de haber destinado 9 millones para reducir deudas”. Y ha añadido que en cuanto a los saldos pendientes de cobro “el importe de los impuestos directos que cobra el ayuntamiento es ni más ni menos que de 15 millones de euros”. Asimismo, ha hecho referencia a que “el consistorio está en esta penosa situación a pesar de tener unos fondos líquidos de 19 millones”, puesto que “la deuda viva es de 13,7 millones de euros”, es decir, “el ayuntamiento tiene más activos que deudas y no es capaz de mejorar la ciudad”. “Estos datos demuestran que para lo único que ha servido el presupuesto es para tapar agujeros que el mismo gobierno municipal había creado”, hecho que ha demostrado que “políticos serán un rato pero de buenos gestores no tienen nada”, ha afirmado el concejal de Cs. Por otro lado, Duque ha señalado que “la ejecución de las inversiones no llega al 30%”, es decir, “de los 7,3 millones presupuestados solo se han ejecutado 2,73 millones”, hecho que ha tildado de “inaceptable y más en un municipio que necesita mejoras”. Y ha añadido que “lo peor es que con el presupuesto para 2017 ocurrirá lo mismo”, ya que “se ha aprobado con retraso y no tendrán tiempo para ejecutarlo completamente”. Por último, el concejal ha celebrado que “el plenario ha aprobado por unanimidad las dos mociones presentadas por Ciudadanos para fortalecer las relaciones intergeneracionales en el municipio y para la realización de encuestas de calidad sobre los servicios del consistorio”. Versión imprimir



