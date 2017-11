Sección > Lanzarote



Los dos concejales de la formación naranja logra que el Pleno apruebe sus mociones para “arreglar el Parque Islas Canarias y para crear una línea de ayudas para la rehabilitación de fachadas”



Ciudadanos califica de “deficiente y muy mejorable” la ejecución de las inversiones reales contempladas en el presupuesto de Arrecife

“Se han quedado sin ejecutar, entre otras partidas, 188.000 euros para semáforos, más de 320.000 euros para inversiones en infraestructuras, 347.000 euros destinados a pavimentación; o los más de 100.000 euros destinados a ayudas para el alquiler social”, lamentan Crónicas · 16 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más Ciudadanos (Cs) ha manifestado este jueves que “la ejecución de las inversiones reales contempladas en el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Arrecife es deficiente y muy mejorable”. En este sentido, el concejal de C,s en el Consistorio arrecifeño, Víctor Duque, ha señalado en un comunicado de prensa de la formación naranja al término de la sesión plenaria de este jueves que “la liquidación del presupuesto de 2016 refleja lo mal que se ha gestionado el mismo”, ya que “ha dejado un remanente de 13 millones de euros, que es superior incluso a la deuda municipal”. A ello, explican desde Ciudadanos, hay que sumar que “no se ha ejecutado ni el 30% del presupuesto actual”. Es decir, de “los 7,3 millones de euros presupuestados, sólo se han ejecutado 2,53 millones”, lo que demuestra “el nulo compromiso del equipo de gobierno por transformar Arrecife”. “Se han quedado sin ejecutar, entre otras partidas, 188.000 euros para semáforos, más de 320.000 euros para inversiones en infraestructuras, 347.000 euros destinados a pavimentación; o los más de 100.000 euros destinados a ayudas para el alquiler social”, ha informado el concejal de C,s. “El problema no es solo que no se haya ejecutado gran parte del presupuesto de 2016, sino que el de 2017 aún no se está aplicando”, ha asegurado Duque, quien ha indicado que “el presupuesto va con un año de retraso”. Por ello, “más que hablar del pasado, hay que hacerlo del presente y del futuro”, por lo que ha pedido al equipo de gobierno (PSOE, CC y PIL) que “explique que van a hacer para construir la ciudad que los ciudadanos de Arrecife se merecen”. Por otro lado, Ciudadanos ha logrado que “se apruebe las dos mociones que ha llevado este jueves a pleno”. Es decir, ha arrancado el compromiso de la corporación para “acondicionar y reparar cuanto antes el Parque Islas Canarias, así como para crear una línea de ayudas para la rehabilitación de las fachadas de los edificios de la capital”. En este sentido, la portavoz municipal de Cs en Arrecife, Delia Hernández, ha agradecido el apoyo unánime de todo el plenario a su iniciativa, puesto que “es evidente y palpable la inseguridad que existe en el Parque Islas Canarias”, ya que “los elementos y el mobiliario urbano están rotos y deteriorados, lo que ha causado ya incluso caídas a los usuarios del mismo”. “Es primordial que se acondicione y se dote de seguridad al citado parque”, uno de los más transitados de la capital, porque “más vale prevenir que curar, y si no se actúa ya y ocurre una desgracia, serán los vecinos los que tengan que pagar las consecuencias de la desidia del grupo de gobierno (PSOE, CC y PIL)”. “Se les está avisando para que corrijan la situación y eviten un mal mayor”, ha reiterado Hernández, quien ha advertido de que “como siga en estas condiciones seguramente acabaremos lamentando alguna desgracia”. Por último, Ciudadanos también ha agradecido el apoyo a su moción para que “se cree una línea de ayudas para rehabilitar las fachadas de los edificios de la capital”, y así “mejorar la homogeneidad y la estética de la capital”. En este sentido, Duque ha apuntado que “esta medida contribuirá a hacer de Arrecife una ciudad más cuidada y amable”, a la par de que “mejorará la vida útil de los edificios capitalinos”. No obstante, ha incidido en que ahora “hay que establecer y definir las bases de las citadas ayudas”, así como “la forma que se va a utilizar para controlar y fiscalizar las mismas”, algo que a juicio de Ciudadanos “es fundamental”. Versión imprimir



