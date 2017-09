Sección > Economia



El Consejo Regulador de la DO Vinos de Lanzarote y Turismo Lanzarote han sido los responsables de esta acción estratégica para dar visibilidad a la imagen de la Isla en Canadá



Cinco ‘influencers’ canadienses disfrutan de los encantos de Lanzarote

Diversas bodegas locales, Timanfaya y Jameos del Agua protagonizaron la ruta, dejando muy buenas sensaciones entre los visitantes. Crónicas · 11 de septiembre de 2017

Este último fin de semana cinco 'influencers' canadienses visitaron Lanzarote y disfrutaron de los encantos de la Isla gracias al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote y Turismo Lanzarote. Esta acción estratégica también ha contado con la implicación de los Centros de Arte, Cultura y Turismo y la empresa Harfang Exclusive, S.L.. Durante su visita, explica este lunes el Consejo Regulador en nota de prensa, los influyentes conocieron algunas bodegas locales de primera mano y, a través del Consejo Regulador, aquellas que no pudieron ser visitadas. Los Bermejos, Vulcano, El Grifo, Vega de Yuco y La Geria recibieron al grupo dando a conocer algunos de sus vinos, que sorprendieron muy gratamente a cada uno de ellos. La expedición también incluyó en su itinerario a Las Montañas del Fuego y Los Jameos del Agua. Allí, además de disfrutar de la peculiar belleza de los Centros también degustaron la gastronomía local. Según afirman desde los CACT:"han quedado impresionados y se llevaron un magnífico recuerdo de Lanzarote". Rafael Morales, presidente del Consejo Regulador de la D.O. Vinos de Lanzarote, destaca que "esta visita ha supuesto una gran oportunidad para nuestra Denominación de Origen de cara a dotar a los Vinos de Lanzarote de una mayor visibilidad en el mercado canadiense y que nuestro sello sea aún más conocido a nivel internacional". El consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Echedey Eugenio, señala por su parte que Turismo Lanzarote ha querido colaborar con el Consejo Regulador "ya que se trata de una acción promocional significativa y estratégica para la imagen y el conjunto de la isla. Los influencers canadienses – añade- se han quedado auténticamente maravillados. Además, han tenido la oportunidad de contemplar in situ el inigualable espacio de La Geria, admirar el paisaje modelado por la mano del campesino lanzaroteño, y conocer algunas de las bodegas lanzaroteñas. Y es una forma de dar a conocer nuestra historia y nuestra cultura vinculada a la enogastronomía". Asimismo, el consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), Héctor Fernández, en la misma línea destaca "el total apoyo de Turismo Lanzarote a la promoción del vino lanzaroteño en el exterior, ya que es sin duda un elemento distintivo y diferenciador del destino, contribuyendo a atraer la atención de un tipo de turismo con mayor poder adquisitivo, que es una de las estrategias principales en las que está centrada la promoción insular". Por ello, tanto Eugenio como Fernández señalan que el Ente insular de Promoción seguirá colaborando estrechamente con el Consejo Regulador de la DO Vinos de Lanzarote en este tipo de actividades de promoción del producto en el exterior, ya que generan un impacto positivo de nuestra imagen".



