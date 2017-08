Sección > Lanzarote



El sindicato STEC-IC, que reclama al Gobierno de Canarias que regule el alquiler vacacional, alerta de los efectos de esta modalidad turística en islas como Lanzarote y Fuerteventura



"Cientos de docentes tendrán problemas en septiembre para alquilar vivienda"

Crónicas · 23 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más El sindicato STEC-IC ha denunciado este miércoles que cientos de docentes tendrán problemas para alquilar vivienda en septiembre, al tiempo que ha insistido en la necesidad de regular el uso de la vivienda vacacional. El sindicato, en un comunicado, ha explicado que en los últimos años el incremento de la demanda de viviendas vacacionales, unido al emergente mercado de las plataformas de alquiler digitales, han contribuido a un notable encarecimiento de los precios de alquiler de todo tipo de viviendas. Según STEC-IC, con la llegada de septiembre, todavía en temporada alta para el turismo, y con millares de docentes, médicos, funcionarios y profesionales de todo tipo incorporándose a sus lugares de destino para el próximo curso, "es más que previsible" que la situación se vuelva caótica. El problema se irá agravando con los nombramientos del profesorado posteriores a esa fecha, ha advertido el sindicato en la nota, en la que ha avisado de que todos estos docentes se tropezarán con grandes dificultades para encontrar dónde vivir y los que encuentren residencia "lo pagarán muy caro por culpa de la inacción del Gobierno de Canarias". Por ello, ha agregado el STEC-IC, es hora de que el Gobierno de Canarias priorice el bienestar de los residentes canarios y regule el mercado de la vivienda ocupacional. "No basta con hacer una chapuza que conforme a unos y disguste a otros, porque esas soluciones ya sabemos que suelen acabar en los tribunales y, a juzgar por lo que ocurrió con la anterior regulación de 2015, no parece que haya sido un buen ejemplo", ha manifestado. Para el sindicato, entre la actual desregulación y un mercado ordenado y con ciertas pautas que eviten los actuales abusos, hay un enorme espacio para que todo el mundo pueda quedar satisfecho. Asimismo, ha comentado en la nota que la nueva construcción de vivienda residencial también es una materia en la que el Gobierno de Canarias "necesita mejorar", así por ejemplo, frente a un crecimiento poblacional del 13,11% en los últimos años, la vivienda de nueva construcción en Canarias ha representado en el mismo periodo un 0,17% del total del parque de vivienda. El sindicato ha resaltado que se dan casos tan notorios como que en Lanzarote y Fuerteventura, el crecimiento poblacional ha sido del 23%, sin embargo el gobierno no tiene previstas viviendas de nueva construcción. Ha puesto como ejemplo Baleares, que acaba de aprobar una normativa según la cual los grandes "tenedores de pisos", deberán cederlos para alquiler residencial cuando lleven más de dos años cerrados y exista necesidad de viviendas, evitando así la especulación en el mercado inmobiliario. Otra medida del Gobierno Balear es un mayor control del uso que se da a las viviendas de protección oficial. Ante esta situación, el STEC-IC ha exigido al Gobierno de Canarias una normativa justa y clara sobre todo tipo de alquiler de viviendas, a la par que medidas urgentes que acaben de inmediato con la situación descrita. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :