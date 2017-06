Sección > Lanzarote



El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Tías, que apoya a Patricia Hernández como futura secretaria general del PSOE en Canarias, reclama al alcalde, Pancho Hernández, y al Gobierno local, "que deje de engañar a los ciudadanos y cumpla al menos la promesa de la piscina municipal o la estación de buceo"



César Reyes critica que el PP no haya finalizado aún el Plan General de Tías

Crónicas · 16 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Tías, César Reyes, critica que el Partido Popular (PP) no haya finalizado aún el Plan General de Tías. "A día de hoy, aparte de las promesas incumplidas por el PP, que ya en el mandato anterior aseguró en reiteradas ocasiones, ni siquiera las alegaciones que se presentaron a ese Plan General en el año 2015 han sido contestadas, ni a particulares, ni a colectivos ni a grupos empresariales. A día de hoy el Plan General del municipio de Tías sigue sin estar en marcha", ha explicado Reyes en declaraciones al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote. El concejal socialista en Tías ha apuntado que el alcalde, Pancho Hernández, no quiso hablar en el desayuno informativo ofrecido a la prensa esta semana del Plan General caducado, de la piscina municipal sin adjudicar, de la ausencia del Centro de Buceo en Puerto del Carmen o los problemas de la carretera de Mácher, entre otras deficiencias que sigue arrastrando el municipio". "Que se pongan a trabajar de verdad y que se dejen de tanta publicidad. Deberían resolver los problemas de los ciudadanos de Tías y dejar de dar titulares vacíos de contenido", ha instado el portavoz municipal del PSOE. "Lo que pedimos es que no engañen más a los ciudadanos y que aquellas promesas, como la piscina municipal o la estación de buceo [en Puerto del Carmen], de la que el Gobierno local reconoció que hasta 2016 no estaba el proyecto hecho y presentado en Costas, que trasladan a los ciudadanos sea real. Que no engañen más a los ciudadanos como han estado haciendo a lo largo de estos seis años", ha insistido. El PSOE de Tías reclama que Tías haga las obras comprometidas por el PP Los ediles socialistas de Tías pidieron el pasado miércoles al Gobierno local que preside José Francisco Hernández "que ejecute de una vez al menos alguna de las obras anunciadas en los carteles electorales con los que el PP sembró el municipio antes de las últimas elecciones de 2015". “Partido Popular y Coalición Canaria ni siquiera están dando solución a problemas menores cuyas alternativas han sido ya aportadas en distintas iniciativas por la propia oposición, como las comunicaciones con el pueblo de Masdache la finalización del enlace con la Rambla Islas Canarias a la altura Rancho Texas; la conclusión de las obras de la Avenida Princesa Ico, el muro del colegio Alcalde Rafael Cedrés , las mejoras prometidas para el camino de Los Olivos y el camino La Caldereta, la orientación del tanatorio, el estado de los parques infantiles y de las instalaciones deportivas, o simplemente la limpieza de los pueblos o el deficiente alumbrado público en todo el municipio”, ha enumerado César Reyes. Apoyo a Patricia Hernández Además, cuestionado por las claves internas del Congreso Federal del PSOE y del Congreso regional en Canarias, Reyes ha dejado claro que, igual que el secretario general del PSOE en Tías, Gustavo Cruz, el parlamentario lanzaroteño Marcos Hernández o el diputado majorero Iñaqui Lavandera, también apoya a Patricia Hernández como futura secretaria general del PSOE en Canarias. "No cabe duda de que en este caso y por cuestiones políticas, Patricia Hernández, como candidata en las elecciones de 20015, vino a respaldar la candidatura del PSOE de Tías, algo que para nosotros fue un gesto de arrope tremendamente importante. Hoy por hoy y en mi caso particularmente, apoyaré a Patricia", ha explicado Reyes. Versión imprimir



