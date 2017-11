Sección > Sociedad



La Carrera Solidaria tendrá lugar este sábado 25 de noviembre a partir de las 12.00 horas el punto de meta, y salida, será en el parque José Ramírez Cerdá de Arrecife



Carrera Solidaria, concentraciones y acciones educativas para decir no a las violencias hacia las mujeres

Juan Manuel Sosa: "La denuncia y la educación son las herramientas que tenemos para acabar con esta lacra social que afecta a las mujeres" Crónicas · 24 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El Cabildo de Lanzarote acogió la mañana de este jueves, 23 de noviembre, una rueda de prensa para dar a conocer las actividades organizadas por el Área de Bienestar Social, liderada por el consejero Juan Manuel Sosa, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Además del consejero de Bienestar Social de la Primera Institución, en la comparecencia pública ha estado la concejala de Servicios Sociales e Inmigración del Ayuntamiento de Arrecife, Victoria Sande, y el psicólogo adscrito al Centro de Igualdad y Atención a la Mujer (CIAM), Mikel Arias. Los responsables públicos, explican desde el Cabildo en nota de prensa, trasladaron las diferentes actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días entre las que destaca la Carrera Solidaria coorganizada por el Cabildo de Lanzarote y el Consistorio de la capital de la isla. Tendrá lugar este sábado 25 de noviembre a partir de las 12.00 horas y el punto de meta, y salida, será el parque José Ramírez Cerdá de Arrecife. El recorrido será de más de 2 kilómetros a lo largo de la zona de El Reducto. Previamente, a las 11.30 horas habrá una máster class de Zumba. Los interesados en participar pueden inscribirse de forma gratuita accediendo a la página web del Cabildo de Lanzarote www.cabildodelanzarote.com o a www.sportmaniacs.com. El plazo permanecerá abierto hasta el día de la carrera a las 11.00 horas. Los participantes recibirán una camiseta técnica para la prueba. Juan Manuel Sosa ha invitado a la ciudadanía de Lazarote a que se sume a una iniciativa que se solidariza con las víctimas, toda vez que denuncia la violencia de género. "La denuncia y la educación son las herramientas que tenemos para acabar con la lacra social que afecta a las muejeres", apuntó el consejero. Por su parte la edil de Servicios Sociales se mostró sensible ante las situaciones violentas que sufren y padecen las mujeres. "Normalmente se habla de que este es un problema de las mujeres, y no lo es: es un probema de hombres que sufimos las mujeres" destacó Victoria Sande, que además añadió que "desde el Ayuntamiento de Arrecife realizamos acciones formativas para educar en igualdad, es importante inculcar esta formación tanto a niños y niñas como a los mayores, por ello les invito a participar en familia en cada una de las actividades programadas esta semana para mostrar nuestro rotundo rechazo a todo tipo de violencia". En ese sentido, Mikel Arias manifestó que esta actividad da la oportunidad a la sociedad a salir a manifestarse en contra de la violencia machista. "Desde el Centro de Igualdad y Atención a la Mujer (CIAM), que depende del Cabildo de Lanzarote, entendemos que la mayoría de la población defiende una sociedad libre de violencia e igualitaria. Por lo tanto es importante que participemos para trasladar un mensaje de implicación y manifestar que respecto a la violencia machista no valen las posturas neutrales". Además de la Carrera Solidaria, el Centro de Igualdad y Atención a la Mujer del Cabildo de Lanzarote ha organizado otras actividades para conmemorar el 25 de noviembre. V Concurso de Carteles sobre violencia de género Una acción educativa ya consolidada en el que participan alumnos de tercero, cuarto de la ESO y primero de Bachillerato, de los IES/CEO de la isla. Como cada año El tema del cartel versará sobre la denuncia y repulsa de la violencia de género. El objeto del Concurso es promover el protagonismo juvenil en la lucha contra la violencia de género. Conseguir una mayor concienciación y sensibilización de la población juvenil respecto a su necesaria implicación y participación para poder erradicar la violencia contra las mujeres. El diseño del cartel deberá cumplir los siguientes requisitos: En el cartel deberá aparecer "25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", y un lema elegido por cada concursante. Se otorgarán tres premios: Primer premio: Tablet Samsung Galaxy Tab 10.1" 16Gb TFT 4G Wi Fi Bluetooth Android 6.0 Negra Segundo premio: iPod Nano 16Gb Azul Apple P/N:MKN02QL/A Tercer premio: Disco duro Toshiba 1Tb Canvio Basics USB3.0 2.5" El plazo de presentación de los trabajos es hasta el 24 de noviembre de 2017. Las Bases están publicadas en la web del Cabildo de Lanzarote, www.cabildodelanzarote.com. II Ciclo de cortos contra violencia de género Lanzarote 2017 Es una actividad dirigida al alumnado de los centros de educación secundaria de Lanzarote, en los niveles de 3º, 4º de la ESO y 1º de Bachillerato. La temática de cada uno de los cinco cortometrajes tiene que ver con algunos de los diferentes tipos de violencias de género (maltrato en las relaciones de pareja, explotación sexual de mujeres, entre otros). Esta actividad se llevó a cabo en el Salón de Actos del Cabildo de Lanzarote el martes 14 de noviembre, y para facilitar la participación de los centros educativos se organizaron dos proyecciones. Mediante esa actividad, se pretendió contribuir a sensibilizar a la comunidad educativa, especialmente al alumnado de los centros de educación secundaria, respecto a la dimensión real que representa la violencia de género como un problema universal, ampliar la consciencia respecto a las diferentes formas y tipos de violencias machistas existentes, y respecto a la necesaria implicación de todos y todas para su erradicación. Concentración el 24 de noviembre organizada por el Foro contra la violencia de género en Lanzarote El acto consistirá en una manifestación y concentración, que transcurrirá desde las cuatro esquinas hasta la antigua sede del Cabildo de Lanzarote en Arrecife, donde se realizará el acto simbólico de entrega de flores en homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género de este año 2017. Será mañana viernes, 24 de noviembre, a partir de las 18.00 horas. Versión imprimir



