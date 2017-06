Sección > Lanzarote



La portavoz socialista en Yaiza, que será una de los cuatro delegados que acudirán al Congreso Federal en representación del PSOE de Lanzarote, considera que la petición para que se diera de baja de militancia del expresidente del Cabildo, ex alcalde de Arrecife y ex presidente de la formación "debía haberse hecho de frente"



Carmen Guadalupe García adelanta que ya ha firmado el manifiesto con el que el PSOE de Lanzarote pide explicaciones a la Federal por la expulsión de Pérez Parrilla

Crónicas · 4 de junio de 2017

Compartir | | Aun más La portavoz del Partido Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Yaiza,Carmen Guadalupe, ha adelantado este viernes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que ya ha firmado el manifiesto con el que su formación política en Lanzarote pide explicaciones a la Federal socialista por la expulsión de Enrique Pérez Parrilla, el ex presidente del Cabildo, ex alcalde de Arrecife y ex presidente de esta fuerza política en la Isla. García, que será una de los cuatro delegados que acudirán al Congreso Federal en representación del PSOE de Lanzarote, tras su designación en un Congreso insular el pasado sábado, considera que la petición realizada por un grupo de afiliados al Comité de Garantías de la Federal para que se diera de baja de militancia a Pérez Parrilla "debía haberse hecho de frente". "Si algunos compañeros no estaban de acuerdo tras la sentencia que inhabilita a Enrique Pérez Parrilla a siete años", ha expuesto la edil socialista en el programa ’A buena hora’, "tenían que haberlo pasado, pero también podían haber dado alguna opción, como haber pasado una nota consultiva sobre cuál sería la postura del partido, y no pedir directamente la expulsión". Carmen Guadalupe se ha mostrado "totalmente convencida de que es mayor la corriente" en el PSOE de Lanzaote "a favor de que Enrique Pérez Parrilla siga perteneciendo al Partido Socialista" que la que es proclive a su expulsión. "No es lamilitancia del PSOE en Lanzarote la que ha pedido esto. "Somos muchos más", ha insistido. Por ello, según ha relatado respecto al manifiesto, no va a participar de dicha campaña, sino que ya lo ha hecho. "No voy a participar. Yo ya participé. Es que ni lo leí. Simplemente firmé", ha explicado. Cabe recordar que esta semana varios miembros del PSOE han reclamado a la Federal que desvele quiénes pidieron la expulsión de Pérez Parrilla. Un sector del PSOE de Lanzarote pide "luz y taquígrafo" en las comunicaciones con Madrid e inicia una recogida de firmas para solicitar a la Federal que explique los motivos de la expulsión y dejen hacer alegaciones a Pérez Parrilla. La campaña se inició el pasado sábado en el Congreso en el que fueron designados los cuatro delegados que acudirán al Congreso Federal. Versión imprimir



