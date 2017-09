Sección > Sociedad



La artista pregona las Fiestas de Remedios repasando sus primeros años en el pueblo: “fortalecieron en mi interior un sentimiento muy grande de seguridad y pertenencia, herencia que llevaré siempre conmigo”. La fotógrafa dona a la Casa de la Cultura la obra de gran formato Ofelia III



Carmela García vuelve su mirada a la ‘patria’, su infancia en Yaiza

Crónicas · 1ro de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Apertura de la exposición Lámparas y Pinturas. La emoción acompañó la interpretación de Carmela García Pérez de sus años mágicos en el pueblo de Yaiza. Imágenes, sensaciones, personajes y la realidad de aquella localidad de finales de los sesenta y principios de los setenta dejaron una estela de “seguridad y confianza” que sigue muy presente en la trayectoria personal y profesional de la reconocida fotógrafa internacional; “artista del mundo, hija de Yaiza”, como la presentó la alcaldesa, Gladys Acuña, en el acto celebrado este jueves en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas que abrió las fiestas de honra a la Virgen de Los Remedios. La pregonera, según describe este viernes en nota de prensa el Ayuntamiento de Yaiza, sostuvo que la infancia es la “patria”, lugar privilegiado donde, entre otras cosas, “hemos aprendido a amar”. Carmela García reconoce la influencia de esos primeros años en Yaiza antes de la llegada de la adolescencia con otras urgencias que en su caso “fueron totalmente rupturistas y de deseos de conocer otras gentes, de definir de forma rotunda mi diferencia y mi individualidad”. Obra donada por la pregonera. La artista ama el pueblo de Yaiza y tiene especial cariño por el emblemático edificio que acogió el acto de su pregón. Carmela García no solo verbalizó su gratitud al municipio por la invitación a inaugurar las Fiestas de Los Remedios, sino que donó a la Casa de la Cultura sureña la impresionante obra de gran formato Ofelia III, que la nutrida asistencia pudo ver en el escenario. Para la artista no hay duda que el vivir intensamente su “primera infancia” en el pueblo que la vio nacer contribuyó a interiorizar “un sentimiento muy grande de seguridad y pertenencia, herencia que llevaré siempre conmigo”. Infaltable en el pregón referencias a la rutina del pueblo y la Isla cuando “se respetaban los ciclos de la vida”. Carmela García describió en su ameno relato estacional que “la infancia se vivía de forma naturalmente lenta y los acontecimientos del pueblo marcaban el devenir de los años, que en aquella época duraban muchísimo”. Carnavales, Semana Santa, la llegada del verano y otras celebraciones colectivas antecedían al “acontecimiento de año en el pueblo”, que no era otro que las Fiestas de Los Remedios. En la retrospectiva de Carmela García aparece de forma desatacada el recuerdo a la figura de Don Juan Quintero, un vecino de Tenerife que desembarcaba en el pueblo cada septiembre para organizar altruistamente diversidad de actividades lúdicas para los chicos de la época: “…yo creía que él se inventó la fiesta”, antes que las celebraciones de Remedios se hicieran “famosas y multitudinarias”. Carmela García también reservó palabras para la vida en la plaza, lugar de confluencia indispensable para juegos y confidencias de niños. “Los chinijos nos pasábamos la vida en la plaza”. La plaza y cualquier sitio del pueblo era “casa”. Casa era la casa del cura, también la casa de la abuelita, la iglesia, el parque, “todo era casa”. Es la mejor forma con la que la artista pudo fotografiar esa sensación de libertad, complicidad y cercanía, momentos importantísimos en la construcción de su personalidad que no duda en repetir: “… los pequeños disfrutábamos de la confianza y seguridad que en esos tempranos momentos son del todo imprescindibles para alimentar las raíces que luego íbamos a llevar en las tripas bien firmes toda la vida”. Lo apuntaba la alcaldesa en las palabras de bienvenida a la artista, “con Carmela tenemos los ángulos desde la perspectiva de una artista de la imagen, plagados de sentimientos y emociones muy personales, pero igualmente la transmisión de reivindicaciones del alma”. En nombre del pueblo de Yaiza y del Ayuntamiento, Gladys Acuña y el concejal de Festejos, Javier Camacho, agradecieron la participación de la pregonera haciéndole entrega de una obra artesanal firmada por Tino Alemán. Carmela García además quiso compartir con el público una de sus canciones preferidas: ‘Nómadas’, interpretada en vivo por la voz de Nuvi Tavío y la guitarra de Alexis Rodríguez. Exposición ‘Lámparas y Pinturas’ Con el pregón comenzaron diez días de celebraciones en Yaiza llenos de actos religiosos, festivos, deportivos y culturales. Los artistas Francisco Ortiz y Judith Medina, ambos trabajadores del Ayuntamiento y autodidactas en técnicas de arte, inauguraron la misma noche de jueves la exhibición de sus últimas obras. Francisco Ortiz muestra una veintena de lámparas decorativas de distintos tamaños, de pie, de mesa y techo, elaboradas con madera, fibra, hierro y barro. Por su parte, Judith Medina comparte en la Casa de la Cultura más de una docena de cuadros abstractos y coloridos pintados en acrílico sobre lienzo. Judith ya había expuesto otras de sus creaciones en 2010, lo mismo que Francisco que lo hacía un año más tarde con una muestra de pinturas donde predominaban figuras de mujeres y paisajes abstractos. El Ayuntamiento de Yaiza felicita a los dos creadores por su buen hacer y participación en las Fiestas de Remedios. La Casa de la Cultura mantiene abierta la exposición ‘Lámparas y Pinturas’ hasta final de fiestas. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :