Fernando Clavijo, Narvay Quintero y Pedro Ortega pidieron que se cumpla la normativa comunitaria y que se asegure la fiscalidad de las Islas, y se proteja la producción agrícola canaria



Canarias reitera a la Unión Europea la necesidad de estudiar la incidencia en las RUP de la liberalización comercial

Crónicas · 2 de febrero de 2017

Compartir | | Aun más Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, acompañado por los consejeros de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, y Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, se reunieron este jueves con la comisaria de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, para transmitirle asuntos de gran importancia para las Regiones Ultraperiféricas (RUP), en especial los problemas que se derivan de la liberalización comercial europea y las oportunidades que ofrece Canarias para el comercio de Europa con África. En este sentido, Canarias ha vuelto a solicitar, como viene haciendo desde 2009, que se encargue un estudio sobre el impacto en las RUP de las negociaciones comerciales de la UE y que se compense a estas regiones por sus eventuales consecuencias sobre las mismas.



El Gobierno ha explicado posteriormente al encuentro en nota de prensa que las regiones ultraperiféricas han venido denunciando, en este sentido, el incumplimiento sistemático por parte de la Comisión Europea de la obligación de la evaluación previa del impacto de los acuerdos internacionales que negocia en nombre de la UE, a pesar de los graves impactos que pueden tener en sus economías. Según explicó el presidente, uno de los sectores más perjudicados por este tipo de acuerdos es el sector primario que, como ya han reconocido diferentes países, al final se convierte en moneda de cambio de los acuerdos comerciales. “Las RUP son territorios muy frágiles a los que afecta de manera especial cualquier acuerdo con terceros países en diferentes ámbitos de su economía, de ahí la importancia de trabajar para establecer excepciones en esos tratados que salvaguarden estos territorios”, explicó el presidente. Asimismo, sobre las negociaciones en curso del TTIP, los representantes del Ejecutivo Autonómico defendieron, entre otras medidas, la necesidad de velar por el aseguramiento de la particular fiscalidad de Canarias, especialmente el AIEM, cuya finalidad no es otra que la de compensar los sobrecostes derivados de los condicionantes de la ultraperiferia y cuyo efecto esencial es el de salvaguardar los sectores primarios e industrial. Además, expresaron que es imprescindible que se adopten medidas preventivas adecuadas para mantener los acuerdos internacionales previamente alcanzados en el seno de la OMC, con el fin de garantizar la calidad y la trazabilidad de determinados insumos agrícolas, como el tabaco y el café. En ese contexto, Fernando Clavijo exigió que se respeten los acuerdos que protegen las producciones agrícolas del Archipiélago, especialmente el plátano y el tomate, frente a los productos competidores de terceros países con costes de producción mucho más bajos. Y destacó que es preciso mantener los estándares de protección de la calidad diferenciada, alcanzados a través de los marcos normativos de las denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP) al ser de especial importancia en las RUP. “Además,” insistió Clavijo, “la Unión Europea debe exigir los mismos estándares de calidad para los productos agrícolas importados que para los que se producen en los países miembros, ya que es algo imprescindible para competir en igualdad de condiciones”. En este encuentro con la comisaria europea, los representantes canarios insistieron, por último, en la necesidad de explorar la posibilidad de incluir en el TTIP una cláusula de salvaguardia de la ultraperiferia, a semejanza de las ya incluidas en los Acuerdos de Partenariado Económico (APE). Con respecto al plátano de Canarias, el presidente propuso que se prorrogue el mecanismo de estabilización aprobado ya por el Parlamento Europeo más allá de 2020, en el marco de los acuerdos bilaterales con los países andinos y centroamericanos. Además, el Gobierno de las Islas exige la aplicación automática del mecanismo, de modo que cuando un país exportador supere su umbral se aplique el arancel general a esas exportaciones de plátanos y no el preferente que se refleja en los acuerdos. En el caso de un de que se produjera un deterioro significativo de los precios del plátano como consecuencia de la mayor apertura del mercado de la UE, Fernando Clavijo planteó la necesidad de adoptar medidas adecuadas, incluido un incremento del apoyo financiero para los productores europeos. El presidente canario trasladó finalmente a la comisaria la oportunidad de que realice una visita a Canarias una vez que el Archipiélago asuma la presidencia de las RUP en el mes de octubre de 2017. Versión imprimir



