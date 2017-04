Sección > Cartas al Director







¿Campaña navideña?, ¿qué campaña?

Dácil Garcías · 14 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Normalmente espero a la Nochevieja y al momento “uvas”, guión, “campanadas” para hacer lo que la mayoría de los mortales: mis propósitos para el año nuevo. Sin embargo, en esta ocasión, adelanté parte de mis voluntades y antes de que comenzaran las fiestas navideñas me comprometí a aportar mi granito de arena para potenciar el comercio local. Esto suponía hacer todas mis compras en establecimientos de Arrecife; cuando digo Arrecife incluyo a los barrios y no sólo a la zona comercial del centro de la ciudad. Además hice una modesta campaña de concienciación entre mi familia y amigos para que se unieran a mi humilde causa. Hasta el menú que se disfrutó en mi mesa fue elaborado con productos comprados en carnicerías, pescaderías y fruterías de comerciantes locales, nada de grandes superficies en esta ocasión. Así, mientras realizaba las compras conversaba con dependientes y propietarios de las tiendas “de toda la vida”, y me comentaban que después de finalizar la interminable obra de la Avenida, la mejoría que esperaban no se reflejaba en las cajas diarias y anhelaban que la cosa se animase los últimos días, antes del día de Reyes. Les prometí volver para ver si al final celebrábamos que la caja terminó llena. Con ese deseo me despedí. Pero cuando volví la cara de todos reflejaba el desanimo por la compleja situación que han pasado y el futuro incierto que se les avecina. La respuesta que mejor ilustra lo que han sido las ventas de Navidad y Reyes en nuestra ciudad fue: ¿Campaña navideña? ¿Qué Campaña?. Arrecife agoniza, no le queda sino un hilo de vida. ¿Y quién tiene la culpa? Pues quienes han decidido desoír a la mayoría y mantener cerrada la Avenida. Nos dicen que para tomar una decisión hay que esperar a tener informes de movilidad, pues yo les informo que la gente se está moviendo pero se está moviendo fuera de Arrecife.

Querían hacer un Arrecife amable y han conseguido una ciudad indignada. Como arrecifeña no me resigno y voy a consentir que mi ciudad muera por la ineptitud de algunos. Quiero verla crecer, madurar y convertirse en la gran capital que está llamada a ser. Quiero de verdad que Arrecife sea una Ciudad Agradable y poder sentirme otra vez orgullosa de ella. Versión imprimir



