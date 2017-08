Sección > Lanzarote



Vanesa Frahija, secretaria insular de CC OO en Lanzarote, destaca en Cadena Cope que en las islas, una región "netamente turística", han sido detenidos doce yihadistas en los últimos años y que su último plan de seguridad se remonta a 1998



CCOO y UGT piden más medios para las policías locales canarias tras los atentados

Los sindicatos han exigido más inversiones en seguridad, más formación y más coordinación antiterrorista Crónicas · 21 de agosto de 2017

Los sindicatos CCOO y UGT, de Canarias, mayoritarios en las policías locales y en la Policía autonómica Canaria, han exigido más inversiones en seguridad, más formación y más coordinación antiterrorista, tras el atentado "vil y atroz" en Barcelona y Cambrils, que han condenado. En un comunicado de las agrupaciones sindicales de la Policía Canaria de FSP-UGT y de FSC-CCOO, que ha sido secundado este lunes en Cadena Cope por Vanesa Frahija, secretaria insular de CC OO en Lanzarote y secretaria de acción sindical de la Federación de servicios, recuerdan que en las islas, una región "netamente turística", han sido detenidos doce yihadistas en los últimos años y que su último plan de seguridad se remonta a 1998. "La sociedad canaria no puede permitirse una policía sin medios materiales o sin recursos humanos suficientes para prevenir estos y cualquier otro acto delictivo", advierten. El Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado "han obviado establecer una formación específica a los policías más cercanos a la sociedad" para detectar a los yihadistas "antes de que puedan cometer una barbarie". Además, acusan al Gobierno de España de no permitir que las policías locales y autonómicas crezcan en número de efectivos. Los intentos de "algunos pocos alcaldes" de convocar plazas de policía son recurridos, pese al nivel 4 de alerta antiterrorista, indican los sindicatos, que denuncian "la escasa colaboración y cooperación en materia antiterrorista entre los diferentes cuerpos de seguridad", que es "sustancialmente mejorable". En los últimos diez años se han perdido 400 plazas de policías locales y autonómicas, subrayan los dos sindicatos. Eso ha obligado incluso a suspender el servicio nocturno en algunos municipios de Canarias, que no puede asumir la Guardia Civil, que está "igual o peor" en medios humanos. "La falta de implicación de muchos alcaldes en la seguridad de sus municipios es patente", al no reforzar las plantillas para así dedicar el dinero a obras o fiestas populares de manera irresponsable, subrayan. En cuanto al Gobierno de Canarias, denuncian que en siete años "ha desmantelado prácticamente la Dirección General de Seguridad" y la Academia Canaria de Seguridad. El Ministerio del Interior, tras los atentados, ha incluido a las policías locales en las medidas de prevención y protección antiterrorista, así como en el refuerzo policial en las zonas turísticas, pero para afrontar estas medidas, señalan los sindicatos, es necesario formar a los agentes y contar con información específica que manejan las fuerzas de seguridad del Estado. Canarias "necesita una actualización del Plan Canario de Seguridad", que data de 1998, coordinado con el Gobierno Central y con recursos humanos y económicos suficientes para desarrollarlo, demandan CCOO y UGT. En el comunicado, los dos sindicatos felicitan a los Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana, policías estatales, vigilantes de seguridad, efectivos de emergencias y a los trabajadores y ciudadanos que participaron en minimizar "esta barbarie".



