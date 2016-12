Sección > Canarias



El último Consejo de Gobierno del año se plantea con notable tensión de nuevo por el reparto de los fondos del FDCAN



CC y PSOE podrían terminar este viernes con el cuento del lobo y romper su acuerdo en Canarias

Crónicas · 22 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más Capítulo Doce del Cuento del Lobo: la última hora indica que este mismo viernes el pacto de gobierno que sostiene con hilo fino el Ejecutivo en Canarias podría saltar por los aires. La víspera de la Nochebuena no parece el mejor día de los posibles, aunque entendiendo cómo está la situación de los socios, Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista (PSOE), el día es lo de menos. Lo último de lo último es que este día según amanezca podría significar el punto y final a una tormentosa relación. O no. Lo cierto es que la Gestora de los socialistas se reunió este jueves por la noche, y sus representantes decidieron dar una nueva oportunidad al pacto, a pesar de que saben que va a saltar la banca de nuevo con el reparto del famoso ya Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN). CC ya no necesita a los socialistas, porque tiene el apoyo del Partido Popular (PP) y de los gomeros, y según entienden muchos los consejeros socialistas podrían dimitir en el que va a ser el último Consejo de Gobierno del año, que se reúne a las 11.00 horas en Las Palmas de Gran Canaria. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :