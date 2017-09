Sección > Lanzarote



Crónicas · 1ro de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más VEA AQUÍ LA RUEDA DE PRENSA OFRECIDA POR CC ESTE VIERNES EN EL CABILDO SOBRE LA HUELGA DE LOS CENTROS TURÍSTICOS . Los representantes de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de Lanzarote plantean agotar los plazos para convocar el segundo pleno extraordinario y urgente que aborde la huelga actual de los Centros Turísticos. Estos plazos, según han trasladado a este diario fuentes de CC en el Cabildo de Lanzarote, podrían llegar incluso hasta el próximo mes de octubre si se atiende a las normas establecidas en el funcionamiento de las corporaciones locales. Los partidos de la oposición, incluido el PSOE, han registrado una petición en el Cabildo pidiendo que el presidente convoque un segundo pleno extraordinario y urgente para abordar la huelga de los CACT´s. Después de que todos los consejeros del Pleno del Cabildo, salvo los representantes de CC, el PIL y NC, hayan votado en contra de la urgencia del pleno celebrado este viernes desde las 10 horas con la huelga de los Centros como único punto en el orden del día, los nacionalistas han criticado duramente la actitud de la oposición, que este 1 de septiembre "ha demostrado que no ve urgencia alguna en solucionar el conflicto laboral y la huelga" de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. De momento, solo han obtenido una negativa a celebrar dicha sesión a lo largo de esta jornada de 1 de septiembre. Por su parte, después de formalizar su renuncia como consejeros del Gobierno de la Primera Corporación insular tras la ruptura del pacto este jueves, los cinco representantes del PSOE se han unido a los consejeros del Partido Popular, Podemos, Somos Lanzarote, Ciudadanos y Nueva Canarias para formalizar también su solicitud conjunta para que el presidente convoque un segundo pleno urgente y extraordinario en el Cabildo para, justamente, "poder abordar no solo con la propuesta del Gobierno de CC, sino también con la propuesta del resto de grupos, una posible salida a la huelga de los Centros Turísticos". Mención especial merece la postura del portavoz de Nueva Canarias (NC), Juan Manuel Sosa. Durante el pleno de este viernes, el consejero nacionalista ha criticado duramente la actitud de los trabajadores por mantener la huelga de los Centros Turísticos "sin ningún tipo de intermitencia ni servicios mínimos" durante estos ya 18 días de conflicto laboral, tiempo en el que los Centros Turísticos permanecen aún cerrados por completo. Versión imprimir



