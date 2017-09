Sección > Lanzarote



"Lo de ayer", critica Migdalia Machín, "es una nueva inestabilidad que sería la tercera que genera el PSOE de Carlos Espino y María Dolores Corujo en la Isla con excusas y falsos motivos"



CC, "perpleja" ante la forma de proceder del PSOE en Lanzarote

“Si quieren concluir con el conflicto de los Centros Turísticos con un acuerdo ilegal, tendrán que quitar a Coalición Canaria del Gobierno para poder firmarlo”, advierten tras su reunión de este viernes los nacionalistas, que solicitarán la reunión de la mesa nacional de seguimiento del pacto para analizar los acuerdos de gobierno en Arrecife y San Bartolomé Crónicas · 1ro de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más En la reunión de la Comisión Ejecutiva celebrada este viernes, los nacionalistas han valorado la decisión del grupo socialista de abandonar el grupo de gobierno en el Cabildo, recordando que "no son nuevas estas formas de actuar en el PSOE, que ya ha abandonado tres veces el Gobierno Insular sin motivos reales y que se vuelve a notar la dirección de Carlos Espino en este Partido Socialista". En la concurrida reunión, explican los nacionalistas posteriormente en nota de prensa remitida a este diario, participaron miembros de todos los comités locales y multitud de cargos públicos, y todos ellos expresaron "su perplejidad" por la decisión tomada por la secretaria socialista en Lanzarote [María Dolores Corujo] y expresaron su “apoyo incondicional” a los compañeros tanto del Cabildo como a la postura mantenida en el conflicto de los Centros Turísticos “si quieren concluir con este conflicto con un acuerdo ilegal tendrán que quitar a Coalición Canaria del Gobierno para poder firmarlo”. La Ejecutiva Insular anuncia, además, que solicitará la reunión de la mesa nacional de seguimiento de los pactos locales firmado entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, recordando que el Cabildo está en este ámbito y sujeto a sus reuniones de seguimiento "para que sea en ella donde se valore la situación de los pactos de Arrecife y San Bartolomé que se sustentan a día de hoy en el mismo acuerdo entre las dos formaciones. Los whatsapps de la discordia La secretaria general de Coalición Canaria, Midalia Machín, expresó su preocupación por las formas de un PSOE "que no da por bueno el whatsapp para recibir información pero sí para comunicar que abandonaban el grupo de gobierno, algo que la líder nacionalista dice "no esperaba de un partido con la trayectoria del PSOE, sino mayor altura de miras y mejores formas y mayor respeto a los ciudadanos y al resto de fuerzas políticas”. La Comisión Ejecutiva hizo un repaso por la historia socialista más reciente, recordando que los socialistas se salieron del Gobierno en 2014 aludiendo a la "inexistencia de partida para la indemnización de la Cueva de los Verdes en los presupuestos del Cabildo, sin que eso fuera un impedimento para que, sólo unos meses más tarde, volvieran a entrar en el Gobierno Insular y aprobaran unos presupuestos en los que tampoco estuvieron reflejadas dichas cantidades". También se negaron a entrar en el Gobierno en 2015, recuerdan desde CC en su recorrido por la historia del PSOE en las últimas legislaturas en Lanzarote, "después de firmar el pacto aduciendo al movimiento de su puesto de un trabajador, incorporándose unos meses más tarde sin que dicha situación llegara a cambiar". "Lo de ayer", advierte Machín, " es una nueva inestabilidad que sería la tercera que genera el PSOE de Carlos Espino y María Dolores Corujo en la Isla con excusas y falsos motivos". Los Centros Turísticos y "el único acuerdo legal posible y viable" Con respecto al conflicto de los Centros Turísticos, los nacionalistas vuelven a solicitar una Asamblea con todos los trabajadores en la "que se dé la oportunidad de explicar el único acuerdo legal posible y viable, pues la única solución a este conflicto pasa por que se entienda que entre lo posible y lo ofrecido ya por la dirección y lo planteado por el Comité de Huelga, existe un problema de legalidad expuesto en los informes jurídicos que maneja el Ente" Público Empresarial Local (EPEL). Versión imprimir



