Echedey Eugenio y Marci Acuña secundan el cese de los consejeros del PSOE en el Gobierno de Canarias llevado a cabo por Fernando Clavijo tras “reiterados incumplimientos” del socio de gobierno de los nacionalistas



CC entiende que la ruptura del pacto en Canarias no debería afectar a las instituciones públicas de Lanzarote

Los nacionalistas explican qure ahora que Lanzarote cuenta con 50 millones de euros en los Presupuestos canarios, más de 18 año del FDECAN y las aportaciones de los planes de inversión del Cabildo, "no es hora de carajeras políticas sino de hacer los deberes" Crónicas · 26 de diciembre de 2016

Diversos representantes de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote han manifestado este lunes que la ruptura del pacto entre los nacionalistas y el Partido Socialista en Canarias no debería afectar a las instituciones públicas de Lanzarote. En este sentido, cargos orgánicos como el secretario de Comunicación de CC en la Isla, Echedey Eugenio, y cargos públicos como el alcalde de Haría y diputado regional por Lanzarote Marci Acuña han secundado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote el cese de los consejeros del PSOE en el Gobierno de Canarias llevado a cabo el pasado viernes por el presidente regional, Fernando Clavijo tras "reiterados incumplimientos" del socio de gobierno de los nacionalistas. "Con este Partido Socialista nunca se sabe ni hacia dónde caminan ni hacia dónde van, pero yo espero que no, pues nuestra intención desde luego es mantener la estabilidad en las instituciones donde hemos decidido darla y donde tenemos un acuerdo firmado entre tres organizaciones políticas", ha manifestado Eugenio en el programa 'A buena hora' al ser preguntado sobre la continuidad o no del pacto entre CC, PSOE y PIL en el Cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos de Arrecife y San Bartolomé, acuerdos de gobierno que se iniciaron al abrigo del pacto en cascada suscrito desde junio de 2015 entre CC y PSOE en las Islas. El también consejero de CC en el Cabildo ha confiado en que "este Partido Socialista no tenga una cabeza pensando lo contrario que coja fuerza". "De momento", ha proseguido Eugenio, "la dirección del PSOE en Lanzarote lo que nos transmite, igual que nosotros, tanto en privado como públicamente, es que apostamos por continuar con la estabilidad y con esos muchos proyectos que se han arrancado desde Lanzarote". Eugenio ha resaltado que "ahora que Lanzarote ya cuenta con 50 millones de euros en los Presupuestos, más los 18 millones de los Fondos del FDCAN y las aportaciones del Cabildo con el Plan de Inversiones, lo que toca es hacer los deberes y no carajeras políticas". Respecto al cese de los cuatro consejeros del PSOE por parte de Clavijo, el portavoz de CC ha destacado que "era una muerte anunciada, lo que acaba ocurriendo cuando uno tiene un socio de gobierno del que no puede fiarse", ha afirmado al respecto Echedey Eugenio. El responsable de Comunicación de los nacionalistas lanzaroteños se ha quejado de que en la parte de Coalición Canaria en el Gobierno canario "llevábamos ya más de un mes con el ahora sí pero luego no, con el acuerdo de la propuesta del PP para el reparto de los Fondos FDCAN pero tratando de dar marcha atrás en el Consejo de Gobierno,... pero finalmente debe primar la estabilidad y el hacer bien las cosas". Eugenio ha manifestado que, "muy a su pesar, el presidente ha tenido que tomar finalmente la decisión de cesar a los consejeros socialistas", una acción "más que justificada y buscada por ellos", ha expuesto Echedey Eugenio. Sobre los posibles motivos por los que el Partido Socialista habría provocado el actual escenario en el Ejecutivo autónomo, el portavoz de los nacionalistas en Lanzarote ha esgrimido que "el PSOE tiene un problema tan grande que a veces no sabemos cuál es su interlocutor válido". "Mientras unos garantizan que quieren un acuerdo estable", ha opinado Eugenio, "otros están buscando un aliado con el Partido Popular y otros simplemente creen que es mejor irse a la oposición por sus temas internos; la verdad que es un follón", ha señalado. En cuanto a una posible moción de censura ahora contra el presidente de Canarias y CC, que gobierna en minoría desde el pasado viernes, Echedey Eugenio ha resaltado que "los números están ahí y matemáticamente es posible", aunque ha advertido de que no cree "que haya motivos para desplazar a la fuerza que tiene mayor representación en el Parlamento de Canarias". En cualquier caso, Eugenio ha señalado que ve "complejo" que pueda darse actualmente un pacto alternativo. "No creo que haya motivos en Canarias para que se pierdan las ideas y se primen los sillones", ha recalcado. "La única salida para Clavijo" "Estamos pendientes y preocupados, esperando a ver qué pasa pues lo primero es la estabilidad y poder contar con un Gobierno que tome decisiones", ha señalado por su parte el alcalde norteño, Marci Acuña, que también ha confiado en que "cualquier cambio que se produzca a partir de ahora no afecte a las instituciones y los gobiernos puedan seguir trabajando por los ciudadanos". El diputado nacionalista ha considerado que el cese de los consejeros socialistas "era la única saluda posible que le quedaba al presidente", al que ha brindado "todo el apoyo de CC en Lanzarote". Acuña ha dicho que desconoce "si el Partido Socialista ha actuado así para provocar justamente la ruptura del pacto", pero ha atribuido a los consejeros socialistas en el Gobierno "cambios de idea en el último minuto" y "variaciones de decisiones de un día para otro" en el reparto de los Fondos de Desarrollo de Canarias, FDCAN.



