El secretario del Comité Local del partido en Arrecife, Orlando Umpiérrez, pide al PSOE “que deje de gastar dinero en promocionar la lanzadera y ejecute de una vez la partida prevista para el arreglo y renovación de semáforos”

CC denuncia el "lamentable" estado de los semáforos de Arrecife y reclama a su socio de gobierno que utilice de forma "urgente" la partida existente para su arreglo

"Semáforos que no funcionan desde hace meses, tirados en las aceras o directamente desaparecidos provocan a diario accidentes en la capital de la isla ante la mirada atónita del ciudadano que no entienden por qué no se ha encontrado ya una solución a una situación que empeora con el paso del tiempo". Así describe este martes el Comité Local de Coalición Canaria (CC) en Arrecife la pésima situación de los semáforos en la que se supone es la tercera capital del Archipiélago. Los nacionalistas recriminan a su socio de gobierno, el PSOE, que priorice los gastos públicos de sus concejalías y que no relegue por más tiempo el arreglo de esta urgente necesidad.

Orlando Umpiérrez y CC Arrecife ya reprocharon a Inodelvia Torres y a Eva de Anta la paralización de la línea 2 de las guaguas de Arrecife en agosto pasado.

Para Coalición Canaria, la tensión que esto genera "es insostenible desde hace tiempo" y por eso insta al Partido Socialista, socio de gobierno en el Ayuntamiento de

Arrecife, y responsable del Área de Tráfico y Movilidad, a que busque una

solución "urgente".

Según ha señalado el secretario del Comité Local del partido, Orlando Umpiérrez, existe una partida prevista para el arreglo y renovación de estos dispositivos de señalización que en estos momentos “duerme el sueño de los justos, mientras todos los esfuerzos se centran en promocionar la lanzadera”.

Del mismo modo, Umpiérrez subraya que el inicio del curso escolar ha empeorado aún

más la situación. “El colapso de tráfico es impresionante y hay muchos niños que acuden solos a los colegios y que han de cruzar las calles completamente a ciegas”.

El líder de los nacionalistas en la capital lanzaroteña considera que las prioridades de Arrecife "deben ser otras y que en estos momentos la seguridad de los ciudadanos, vayan a pie o en coche, debe estar por encima de dar un paseo en guagua por la Avenida".

Cabe resaltar que las quejas de vecinos, conductores y comerciantes en la capital de Lanzarote por el estado de los semáforos y otros elementos de señalización no son algo nuevo. De hecho, ya en 2015 algunos ciudadanos y turistas ya criticaban que el Ayuntamiento de Arrecife no reponía entonces semáforos ni farolas tras meses de reclamaciones.